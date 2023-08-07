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Товарищеские матчи
Атлетико Мадрид
06.08.2023 05:00 – FT 1 : 1
Севилья
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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 03:59 | Обновлено 07 августа 2023, 04:17
26
0

Товарищеские матчи. Победы Фиорентины и Ньюкасла, ничья МЮ и Атлетика

6 августа команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

07 августа 2023, 03:59 | Обновлено 07 августа 2023, 04:17
26
0
Товарищеские матчи. Победы Фиорентины и Ньюкасла, ничья МЮ и Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские команды 6 августа провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Победы одержали Фиорентина и Ньюкасл, вничью завершили спарринг Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 6 августа

Бетис (Испания) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1

Гол: Муньос, 69

Атлетико (Испания) – Севилья (Испания) – 1:1

Голы: Анхель Корреа, 84 – Рафа Мир, 66

Ницца (Франция) – Фиорентина (Италия) – 1:2

Голы: Буанани, 86 – Йович, 17, Куаме, 35

Боруссия Дортмунд (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 3:1

Голы: Брандт, 6, Нмеча, 54, 60 – Бробби, 7

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик (Испания) – 1:1

Голы: Пельистри, 90+3 – Уильямс, 29

Ньюкасл (Англия) – Вильярреал (Испания) – 4:0

Голы: Мерфи, 6, Барнс, 62, 79, Жоэлинтон, 76

Наполи (Италия) – Аугсбург (Германия) – 1:0

Гол: Ррахмани, 61

Тулуза (Франция) – Рома (Италия) – 2:1

Голы: Даллинга, 5, Беграуи, 90 – Дибала, 26

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
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товарищеские матчи Бетис Реал Сосьедад Атлетико Мадрид Севилья Ницца Фиорентина Боруссия Дортмунд Аякс Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Ньюкасл Вильярреал Наполи Аугсбург Тулуза Рома Рим видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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