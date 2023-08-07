Товарищеские матчи. Победы Фиорентины и Ньюкасла, ничья МЮ и Атлетика
6 августа команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
Европейские команды 6 августа провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Победы одержали Фиорентина и Ньюкасл, вничью завершили спарринг Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 6 августа
Бетис (Испания) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1
Гол: Муньос, 69
Атлетико (Испания) – Севилья (Испания) – 1:1
Голы: Анхель Корреа, 84 – Рафа Мир, 66
Ницца (Франция) – Фиорентина (Италия) – 1:2
Голы: Буанани, 86 – Йович, 17, Куаме, 35
Боруссия Дортмунд (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 3:1
Голы: Брандт, 6, Нмеча, 54, 60 – Бробби, 7
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик (Испания) – 1:1
Голы: Пельистри, 90+3 – Уильямс, 29
Ньюкасл (Англия) – Вильярреал (Испания) – 4:0
Голы: Мерфи, 6, Барнс, 62, 79, Жоэлинтон, 76
Наполи (Италия) – Аугсбург (Германия) – 1:0
Гол: Ррахмани, 61
Тулуза (Франция) – Рома (Италия) – 2:1
Голы: Даллинга, 5, Беграуи, 90 – Дибала, 26
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В «Днепре-1» на его форме красовалась другая цифра
Саккари обыграла Пегулу, а Гауфф выиграла у Самсоновой