Украина. Премьер лига07 августа 2023, 00:23 | Обновлено 07 августа 2023, 00:43
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Названы лучший игрок и тренер 2-го тура Украинской Премьер-лиги
Лучшими стали форвард «Руха» Юрий Климчук и коуч ЛНЗ Александр Ковпак
07 августа 2023, 00:23 | Обновлено 07 августа 2023, 00:43
138
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Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов и наставников 2-го тура УПЛ.
По итогам голосования победили нападающий «Движения» Юрий Климчук (опередивший Руслана Бабенко) и тренер ЛНЗ Александр Ковпак (опередивший Виталия Пономарева, Сергея Лавриненко и Юрия Вернидуба).
В состав экспертного совета входят Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
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