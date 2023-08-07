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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 00:23 | Обновлено 07 августа 2023, 00:43
138
0

Названы лучший игрок и тренер 2-го тура Украинской Премьер-лиги

Лучшими стали форвард «Руха» Юрий Климчук и коуч ЛНЗ Александр Ковпак

07 августа 2023, 00:23 | Обновлено 07 августа 2023, 00:43
138
0
Названы лучший игрок и тренер 2-го тура Украинской Премьер-лиги
ЛНЗ. Юрий Климчук и Александр Ковпак

Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов и наставников 2-го тура УПЛ.

По итогам голосования победили нападающий «Движения» Юрий Климчук (опередивший Руслана Бабенко) и тренер ЛНЗ Александр Ковпак (опередивший Виталия Пономарева, Сергея Лавриненко и Юрия Вернидуба).

В состав экспертного совета входят Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

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Источник УПЛ
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