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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 23:58 | Обновлено 07 августа 2023, 00:58
138
0

КЛИМЧУК: «Агрессивная тактика Руха приносит свои плоды»

Команда пока удивляет

06 августа 2023, 23:58 | Обновлено 07 августа 2023, 00:58
138
0
КЛИМЧУК: «Агрессивная тактика Руха приносит свои плоды»

После сегодняшней победы над "Ворсклой" (4:1) футболисты «Руха» набрали 6 очков и закрепились в главной группе. Как и в стартовом поединке с «Зарей», снова не ушел с поля без своего гола львовянин Юрий Климчук, оформивший «дубль».

В беседе с корреспондентом Sport.ua бомбардир «Руха» рассказал, ожидал ли он такого успешного старта:

- Если скажу, что мы были уверены в победах над участниками еврокубков, то это было бы неправдой. С другой стороны, после появления у руля Виталия Пономарева изменилась философия игры, мы стали играть более агрессивно. Как видите, это приносит результат.

- Но в двух стартовых матчах львовяне сначала пропускали и только потом прибавляли обороты и одерживали волевые победы.
- По-моему, это – стечение обстоятельств. В каждом поединке Пономарев настраивал нас прессинговать, цепко играть в отборе, наступать широким фронтом. В конце концов, это подтверждают и статистические данные.

– Какой из трех забитых мячей для тебя самый дорогой?
- Все, потому что это, как правило, усилия всей команды. Хотя я считаю, что каждый следующий гол-самый красивый.

– Помнится, в «Рухе» ты начинал в полузащите, но уже год играешь на острие атаки. Где удобнее?
– Главное - быть полезным для команды. Тем более, у нас сейчас отличный микроклимат. Хотя скрывать не буду: от забитых мячей получаешь настоящее наслаждение.

- В следующем туре «Рух» на выезде сыграет с новичком – «Полесьем», которое собирается стать нарушителем спокойствия в УПЛ.

- А «Рух» кто после побед над «Зарей» и «Ворсклой», гроза авторитетов? Давайте пока обойдемся без титулов, сезон только начался, все самое интересное – впереди. «Рух» будет прилагать усилия, чтобы выступить лучше прошлогоднего чемпионата, а я надеюсь при помощи одноклубников забить больше. Тогда в выигрыше будут все.

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Источник Sport.ua
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