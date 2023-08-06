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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 22:01 | Обновлено 06 августа 2023, 22:07
56
1

Кривбасс отпраздновал 10-ю волевую победу в гостях

«Заря» потерпела 100-е поражение на своем поле

06 августа 2023, 22:01 | Обновлено 06 августа 2023, 22:07
56
1
Кривбасс отпраздновал 10-ю волевую победу в гостях
ФК Кривбасс

В матче с «Зарей» (3:1) «Кривбасс» одержал 10-ю волевую победу на чужих полях в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 6-м клубом, достигшим этого рубежа. Больше волевых викторий на выезде отпраздновали «Шахтер» – 48, «Динамо» – 45, «Днепр» – 18, «Черноморец» – 16 и «Ворскла» – 14. По 3 раза бело-красно-черные добивались успеха в гостях, уступая хозяевам в счете по ходу встречи, в поединках с «Таврией» и ЦСКА, по 1 – в баталиях с «Днепром», «Зарей», «Говерлой» и «Металлистом».

К слову, если криворожцы отметили позитивный юбилей, то луганчане наоборот негативный, потерпев 100-е поражение в УПЛ на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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