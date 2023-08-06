Кривбасс отпраздновал 10-ю волевую победу в гостях

В матче с «Зарей» (3:1) «Кривбасс» одержал 10-ю волевую победу на чужих полях в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 6-м клубом, достигшим этого рубежа. Больше волевых викторий на выезде отпраздновали «Шахтер» – 48, «Динамо» – 45, «Днепр» – 18, «Черноморец» – 16 и «Ворскла» – 14. По 3 раза бело-красно-черные добивались успеха в гостях, уступая хозяевам в счете по ходу встречи, в поединках с «Таврией» и ЦСКА, по 1 – в баталиях с «Днепром», «Зарей», «Говерлой» и «Металлистом».

К слову, если криворожцы отметили позитивный юбилей, то луганчане наоборот негативный, потерпев 100-е поражение в УПЛ на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ