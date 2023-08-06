Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне

Украинский форвард Артем Довбик, который перешел из «Днепра-1» в «Жирону», получил в испанском клубе игровой номер.

26-летний футболист будет выступать в каталонской команде под 9-м номером.

Ранее под этим номером в «Жироне» играл Валентин Кастельянос, который перешел в «Лацио».

Отметим, что в «Днепре-1» Довбик играл под 7-м номером.