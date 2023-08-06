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Испания
06 августа 2023, 21:53 |
2368
3

Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне

В «Днепре-1» на его форме красовалась другая цифра

06 августа 2023, 21:53 |
2368
3
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
ФК Жирона. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик, который перешел из «Днепра-1» в «Жирону», получил в испанском клубе игровой номер.

26-летний футболист будет выступать в каталонской команде под 9-м номером.

Ранее под этим номером в «Жироне» играл Валентин Кастельянос, который перешел в «Лацио».

Отметим, что в «Днепре-1» Довбик играл под 7-м номером.

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Жирона Артем Довбик Днепр-1 игровой номер
Источник Twitter
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Summertime
Растёт на глазах, но я бы взял 79.
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Теннис
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