Испания06 августа 2023, 21:53 |
2368
3
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
В «Днепре-1» на его форме красовалась другая цифра
06 августа 2023, 21:53 |
2368
3
Украинский форвард Артем Довбик, который перешел из «Днепра-1» в «Жирону», получил в испанском клубе игровой номер.
26-летний футболист будет выступать в каталонской команде под 9-м номером.
Ранее под этим номером в «Жироне» играл Валентин Кастельянос, который перешел в «Лацио».
Отметим, что в «Днепре-1» Довбик играл под 7-м номером.
El 9⃣ ja té amo. pic.twitter.com/qqmWqOQbRW— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
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