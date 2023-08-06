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Товарищеские матчи
Жирона
06.08.2023 21:00 – 69 1 : 0
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 августа 2023, 21:30 | Обновлено 06 августа 2023, 21:37
3877
9

Жирона – Лацио. Цыганков и Довбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа в 21:00 товарищеский матч за Трофей Коста Брава

06 августа 2023, 21:30 | Обновлено 06 августа 2023, 21:37
3877
9
Жирона – Лацио. Цыганков и Довбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Жирона

6 августа в 21:00 в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет против итальянского «Лацио».

У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.

Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.

Жирона Лацио. Цыганков и Довбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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товарищеские матчи Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Лацио смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Viktor Shuper
Вітя-гол!!!
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+2
easterly
Вітя - топчик!)
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+2
Viktor Shuper
Вітя в товариських взагалі мочить на повну, в хорошій формі зараз
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+1
Viktor Shuper
буде ідеально якщо Довбик вийде і теж заб'є)
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+1
maverik
Наш топчик !!!!
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0
Viktor Shuper
найгострішого футболіста Цинікова змінили) чекаю Довбика на полі
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0
easterly
дивна заміна
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0
zhyr
норм))
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0
zhyr
в Жироні чувак на Барбі сходив)))
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0
Viktor Shuper
де голи? у всіх товариських онлайн є, тільки тут сушка і тягомотина
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-4
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