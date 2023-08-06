Жирона – Лацио. Цыганков и Довбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа в 21:00 товарищеский матч за Трофей Коста Брава
6 августа в 21:00 в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет против итальянского «Лацио».
У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.
Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.
Жирона – Лацио. Цыганков и Довбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Suplents: Juan Carlos, Bernardo, Dovbyk, Pablo Torre, Yan Couto, Manu Vallejo, Toni Fuidias, Pau Víctor, Selvi, Almena, Jastin, Minsu, Antal— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
📣 Our Starting XI#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/e3GwtmfW0V— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 6, 2023
События матча
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