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  4. ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 21:18 |
2548
5

ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла

Ужасная неделя для полтавчан

06 августа 2023, 21:18 |
2548
5
ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла
ФК Рух Львов

В воскресенье, 6 августа, состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

На 81-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу львовского клуба защитники и голкипер полтавчан не разобрались в собственной штрафной площади, из-за чего Евгений Павлюк забил дурацкий гол в ворота своей команды.

Отметим, что в четверг «Ворскла» проиграла «Диле» из Грузии (1:3) и выбыла из еврокубков.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Ворскла» – 4:1

Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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roman75zpr
Ювелирный удар, аккуратный )
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+2
Andrey_1992
Ворскла - команда дебілів, це вже не смішно, що мля з ними???
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+1
Кепа Ларисабродяга
воротник сам отдал на игрока, который очевидно был под прессингом... это цена этой тактики выманивания на себя... иногда случаются вот такие ошибки)
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+1
Spaceman
Я досі не розумію, чому і як пішов Скрипник із Зорі і видавив із Ворскли Максимова - але тепер я бачу, що команда просто зливає Скрипника..
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0
Summertime
 Нормальный гол.   По тупости . Похоже чувак  на слух возвращал мяч киперу.   Да ещё и в створ ворот.  А ветер снёс звук паса от Исенко.)
Взгляд Скрипника напоминает глаза святого мученика.  Покойный Надеин после таких игр покупал 1 литр водки Распутин.  Я даже как то его без очереди пропустил в Универсаме возле гостиницы Интурист, где он обитал.  Но Скрипник похоже ведёт ЗОЖ.
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0
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