ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла
Ужасная неделя для полтавчан
В воскресенье, 6 августа, состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
На 81-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу львовского клуба защитники и голкипер полтавчан не разобрались в собственной штрафной площади, из-за чего Евгений Павлюк забил дурацкий гол в ворота своей команды.
Отметим, что в четверг «Ворскла» проиграла «Диле» из Грузии (1:3) и выбыла из еврокубков.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Рух» – «Ворскла» – 4:1
Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)
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Взгляд Скрипника напоминает глаза святого мученика. Покойный Надеин после таких игр покупал 1 литр водки Распутин. Я даже как то его без очереди пропустил в Универсаме возле гостиницы Интурист, где он обитал. Но Скрипник похоже ведёт ЗОЖ.