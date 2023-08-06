ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла

В воскресенье, 6 августа, состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

На 81-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу львовского клуба защитники и голкипер полтавчан не разобрались в собственной штрафной площади, из-за чего Евгений Павлюк забил дурацкий гол в ворота своей команды.

Отметим, что в четверг «Ворскла» проиграла «Диле» из Грузии (1:3) и выбыла из еврокубков.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Ворскла» – 4:1

Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)