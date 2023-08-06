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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 21:03 | Обновлено 06 августа 2023, 21:04
1056
1

КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное – это мужской характер нашей команды»

Главный тренер «Полесья» – о матче против «Днепра-1»

06 августа 2023, 21:03 | Обновлено 06 августа 2023, 21:04
1056
1
КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное – это мужской характер нашей команды»
СК Днепр-1. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги матча первого тура УПЛ против «Днепра-1», в котором спортклубовцы вырвали победу 2:1 в компенсированное арбитром время:

- Впечатления от матча? Интересная игра для болельщиков, в первую очередь для болельщиков «Днепра-1». Конечно, тяжело играть в меньшинстве почти весь матч, но мне понравилось, как наша команда дисциплинированно действовала в обороне. В атаке у нас был план на быстрых контратаках поймать защиту соперника – предпосылки для голов были, а вот реализации не было.

В целом я бы этот матч для нашей команды отметил положительно. Конечно, одно очко в этом матче было бы хорошо, но самое главное – это мужской характер нашей команды. Работаем дальше. Но повторюсь, главное, что мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски играла наша команда.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Днепр-1 - Полесье Юрий Калитвинцев
Источник СК Днепр-1
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Виктор Коробка
Той випадок, коли не соромно за програний матч. Молодці!
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