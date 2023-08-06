КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное – это мужской характер нашей команды»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги матча первого тура УПЛ против «Днепра-1», в котором спортклубовцы вырвали победу 2:1 в компенсированное арбитром время:

- Впечатления от матча? Интересная игра для болельщиков, в первую очередь для болельщиков «Днепра-1». Конечно, тяжело играть в меньшинстве почти весь матч, но мне понравилось, как наша команда дисциплинированно действовала в обороне. В атаке у нас был план на быстрых контратаках поймать защиту соперника – предпосылки для голов были, а вот реализации не было.

В целом я бы этот матч для нашей команды отметил положительно. Конечно, одно очко в этом матче было бы хорошо, но самое главное – это мужской характер нашей команды. Работаем дальше. Но повторюсь, главное, что мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски играла наша команда.