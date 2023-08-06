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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 20:57 |
1712
9

ВИДЕО. За что штрафной? У Днепра-1 есть вопросы к арбитру матча с Полесьем

Житомиряне сравняли счет с пенальти, но перед этим был спорный эпизод

06 августа 2023, 20:57 |
1712
9
ВИДЕО. За что штрафной? У Днепра-1 есть вопросы к арбитру матча с Полесьем
СК Днепр-1

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

На 88-й минуте житомиряне сравняли счет, но у днепрян есть претензии к судейской бригаде.

В эпизоде перед назначением пенальти арбитр матча Денис Шурман поставил штрафной удар, с которым не согласны в «Днепре-1».

«Этот штрафной привел к пенальти. За что он? У Адамюка руки максимально прижаты, Сватку мяч попал в грудь... », – пишут днепряне в телеграм-канале.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Днепр-1» – «Полесье» - 2:1

Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 видео голов и обзор Днепр-1 - Полесье Денис Шурман
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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avk2307
ну там і правда не було штрафного
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+5
Милан Милан
Мне показалось, что судья с огромной радостью показал на точку!) Типа, фуух, отработал)
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+3
King8619
Мяч потрапляє в груди - штрафний, який перетворився в пенальті.. Браво федерація (с) 
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+3
west-ukr5555
Динамічний епізод, м'яч влучив у руку. Арбітр оцінив ситуацію так як побачив і нічого в цьому суперпоганого немає. Не може ж суддя бігати до VAR за кожен момент. Такі помилки є чи не в кожному матчі. А ось той суддя, що зарахував гол Матвієнка...
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+2
14sergey1953
Хотілось би почути коментар федерації по цьому питанні, але зрозуміло що його не буде, так як федераціїї у нас немає.
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+1
Gargantua
да, ошибка судьи
если бы не гол Бабенко, біла бы результативной
Ответить
+1
GloryUkraine
Сваток так махав руками, що помилитися судді було дуже легко. На повторі нічого не видно, попав м'яч в груди чи зачепив руку. Якби потім не було пенальті, то ніхто про цей епізод і не згадав би.
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-1
zzg77
Я смотрел репортаж и при просмотре с другой камеры видно, что у Сватка было касание руки.
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-3
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