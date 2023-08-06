ВИДЕО. За что штрафной? У Днепра-1 есть вопросы к арбитру матча с Полесьем

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

На 88-й минуте житомиряне сравняли счет, но у днепрян есть претензии к судейской бригаде.

В эпизоде перед назначением пенальти арбитр матча Денис Шурман поставил штрафной удар, с которым не согласны в «Днепре-1».

«Этот штрафной привел к пенальти. За что он? У Адамюка руки максимально прижаты, Сватку мяч попал в грудь... », – пишут днепряне в телеграм-канале.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Днепр-1» – «Полесье» - 2:1

Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)