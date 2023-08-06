Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 18:45 | Обновлено 06 августа 2023, 19:06
231
0

Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы

Матч состоится 6 августа в 19:00 во Львове на стадионе «Арена Львов»

06 августа 2023, 18:45 | Обновлено 06 августа 2023, 19:06
231
0
Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы
ФК Рух

В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Притула, Сапуга (кап), Теслюк, Рунич, Климчук

Запас: Панькив, Герета, Довгий, Холод, Слюсар, Квасница, Карабин, Соломон, Таллес, Лях, Пастух, Альваренга

Главный тренер: Виталий Пономарев

Ворскла: Исенко, Скляр (кап), Юрченко, Степанюк, Павлюк, Крупский, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана

Запас: Ермолов, Домолега, Л. Рамирес, Изотов, Чеснаков, Хрипчук, Кулаковский, Черныш, Оденцов, Тузенко, Тиагиньо

Главный тренер: Виктор Скрипник

По теме:
Впервые с апреля забили больше одного. Колос выиграл у Черноморца
Снова камбек в матче Зари. Кривбасс одержал волевую победу
Яремчук не попал в старт Брюгге на матч с Вестерло
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл
Футбол | 06 августа 2023, 11:33 1
Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл
Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл

Не самый очевидный выбор

ВИДЕО. Девяточка. Игрок Карпат идеальным ударом поразил ворота Буковины
Футбол | 06 августа 2023, 18:05 0
ВИДЕО. Девяточка. Игрок Карпат идеальным ударом поразил ворота Буковины
ВИДЕО. Девяточка. Игрок Карпат идеальным ударом поразил ворота Буковины

Артур Рябов роскошным ударом открыл счет в матче Первой лиги

Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Футбол | 05.08.2023, 20:31
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.08.2023, 22:31
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону
Футбол | 06.08.2023, 13:33
ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону
ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
05.08.2023, 16:44 21
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 9
Футбол
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
04.08.2023, 21:16 26
Теннис
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
04.08.2023, 18:59 125
Футбол
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
05.08.2023, 20:59
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 30
Футбол
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
05.08.2023, 10:56 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем