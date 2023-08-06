Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы
Матч состоится 6 августа в 19:00 во Львове на стадионе «Арена Львов»
В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы
Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Притула, Сапуга (кап), Теслюк, Рунич, Климчук
Запас: Панькив, Герета, Довгий, Холод, Слюсар, Квасница, Карабин, Соломон, Таллес, Лях, Пастух, Альваренга
Главный тренер: Виталий Пономарев
Ворскла: Исенко, Скляр (кап), Юрченко, Степанюк, Павлюк, Крупский, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана
Запас: Ермолов, Домолега, Л. Рамирес, Изотов, Чеснаков, Хрипчук, Кулаковский, Черныш, Оденцов, Тузенко, Тиагиньо
Главный тренер: Виктор Скрипник
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не самый очевидный выбор
Артур Рябов роскошным ударом открыл счет в матче Первой лиги