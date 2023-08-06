В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

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Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Притула, Сапуга (кап), Теслюк, Рунич, Климчук

Запас: Панькив, Герета, Довгий, Холод, Слюсар, Квасница, Карабин, Соломон, Таллес, Лях, Пастух, Альваренга

Главный тренер: Виталий Пономарев

Ворскла: Исенко, Скляр (кап), Юрченко, Степанюк, Павлюк, Крупский, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана

Запас: Ермолов, Домолега, Л. Рамирес, Изотов, Чеснаков, Хрипчук, Кулаковский, Черныш, Оденцов, Тузенко, Тиагиньо

Главный тренер: Виктор Скрипник