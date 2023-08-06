Яремчук не попал в старт Брюгге на матч с Вестерло

Украинскому нападающему Роману Яремчуку не нашлось места в стартовом составе «Брюгге» на матч 2-го тура чемпионата Бельгии с «Вестерло».

Поединок «Вестерло» – «Брюгге» начнется в 19:30 по киевскому времени.

Решением главного тренера «Брюгге» Ронни Дейла украинец остался на скамейке запасных команды.

Напомним, в 1-м туре бельгийского чемпионата сезона-2023/2024 «Брюгге» сыграл вничью 1:1 с «Мехеленом».