Бельгия06 августа 2023, 18:28 | Обновлено 06 августа 2023, 18:57
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Яремчук не попал в старт Брюгге на матч с Вестерло
Украинец начнет встречу в запасе
06 августа 2023, 18:28 | Обновлено 06 августа 2023, 18:57
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Украинскому нападающему Роману Яремчуку не нашлось места в стартовом составе «Брюгге» на матч 2-го тура чемпионата Бельгии с «Вестерло».
Поединок «Вестерло» – «Брюгге» начнется в 19:30 по киевскому времени.
Решением главного тренера «Брюгге» Ронни Дейла украинец остался на скамейке запасных команды.
Напомним, в 1-м туре бельгийского чемпионата сезона-2023/2024 «Брюгге» сыграл вничью 1:1 с «Мехеленом».
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