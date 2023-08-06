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Вестерло
06.08.2023 19:30 - : -
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Бельгия
06 августа 2023, 18:28 | Обновлено 06 августа 2023, 18:57
167
0

Яремчук не попал в старт Брюгге на матч с Вестерло

Украинец начнет встречу в запасе

06 августа 2023, 18:28 | Обновлено 06 августа 2023, 18:57
167
0
Яремчук не попал в старт Брюгге на матч с Вестерло
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинскому нападающему Роману Яремчуку не нашлось места в стартовом составе «Брюгге» на матч 2-го тура чемпионата Бельгии с «Вестерло».

Поединок «Вестерло» – «Брюгге» начнется в 19:30 по киевскому времени.

Решением главного тренера «Брюгге» Ронни Дейла украинец остался на скамейке запасных команды.

Напомним, в 1-м туре бельгийского чемпионата сезона-2023/2024 «Брюгге» сыграл вничью 1:1 с «Мехеленом».

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стартовые составы Брюгге Роман Яремчук Вестерло чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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