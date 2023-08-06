Колос – Черноморец. Известны стартовые составы

В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке на стадионе «Колос» начнется матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местным «Колосом» и «Черноморцем».

«Колос»: Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Ориховский, Богданов, Мякушко, Безбородько, Демченко.

«Черноморец»: Билык – Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек, Кузык, Шпорн, Иеде, Бойчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец».