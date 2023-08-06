Украина. Премьер лига06 августа 2023, 16:29 | Обновлено 06 августа 2023, 17:24
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Колос – Черноморец. Известны стартовые составы
Команды сыграют в Ковалевке в матче 2-го тура УПЛ
06 августа 2023, 16:29 | Обновлено 06 августа 2023, 17:24
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В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке на стадионе «Колос» начнется матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местным «Колосом» и «Черноморцем».
«Колос»: Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Ориховский, Богданов, Мякушко, Безбородько, Демченко.
«Черноморец»: Билык – Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек, Кузык, Шпорн, Иеде, Бойчук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец».
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