Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Черноморец. Известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 16:29 | Обновлено 06 августа 2023, 17:24
286
0

Колос – Черноморец. Известны стартовые составы

Команды сыграют в Ковалевке в матче 2-го тура УПЛ

06 августа 2023, 16:29 | Обновлено 06 августа 2023, 17:24
286
0
Колос – Черноморец. Известны стартовые составы
УПЛ

В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке на стадионе «Колос» начнется матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местным «Колосом» и «Черноморцем».

«Колос»: Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Ориховский, Богданов, Мякушко, Безбородько, Демченко.

«Черноморец»: Билык – Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек, Кузык, Шпорн, Иеде, Бойчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец».

По теме:
Днепр-1 – Полесье – 2:1. Чудесное спасение. Видео голов и обзор матча
Без Довбика уже сложно. Днепр-1 дожал Полесье в Ужгороде
Заря – Кривбасс. Известны стартовые составы
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Черноморец Одесса Колос - Черноморец стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Футбол | 05 августа 2023, 20:31 7
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса

Проблемой может стать высокая зарплата Марко Пьяцы

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда
Футбол | 06 августа 2023, 15:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда

Лукас Рангел имеет опыт выступлений в Украине в составе «Ворсклы»

Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Футбол | 06.08.2023, 09:44
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Футбол | 05.08.2023, 22:06
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Футбол | 06.08.2023, 04:44
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
05.08.2023, 16:44 21
Футбол
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
05.08.2023, 18:56
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 28
Футбол
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
05.08.2023, 07:50 11
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 23
Футбол
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
05.08.2023, 10:56 20
Теннис
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем