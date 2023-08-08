Замена Бензема? Как Мбаппе впишется в состав Реала

Мадридский «Реал», как правило, становится первым вариантом, когда появляется возможность подписать мегазвезду.

От Альфредо Ди Стефано до Ференца Пушкаша, от Криштиану Роналду до Зинедина Зидана – 14-кратные чемпионы Европы на протяжении десятилетий привыкли совершать громкие трансферы. Переход Килиана Мбаппе в очередную суперкоманду на стадии формирования был бы, пожалуй, самым смелым из всех – и не только из-за фантастических способностей капитана сборной Франции.

Сделка по выкупу Мбаппе из «ПСЖ» стала бы ярким проявлением финансовой и спортивной мощи «Реала». Эта сюжетная линия уже стала доминирующей в очередное летнее трансферное окно, после того как 24-летний форвард сообщил чемпионам Лиги 1, что не будет продлевать свой контракт с «ПСЖ».

Приобретение Мбаппе, несомненно, стало бы для мадридского клуба «поигрыванием мускулами», но как вписать того, кто сегодня может стать величайшим футболистом планеты, в состав команды, уже имеющей в своем активе лучших игроков мира?

Если говорить вкратце, то Мбаппе стал бы прямой заменой ушедшему Кариму Бензема.

В октябре прошлого года Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в своем последнем сезоне в составе «Реала». За 14 блестящих сезонов в столице Испании он забил 354 гола и отдал 165 результативных передач, заняв второе место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь Криштиану Роналду.

Он также прощался с нами как герой благодаря своей самоотверженности в атаке, спокойно дирижируя самой эксклюзивной линией атаки мирового футбола, когда вокруг него появлялись и исчезали «галактикос». От роли второго плана для Роналду до центрального места с Винисиусом Жуниором под его крылом – 35-летний футболист стал тем клеем, который позволил «Мадриду» продолжать побеждать в период перемен.

Винисиус стал одним из самых опасных вингеров в мировом футболе, играя вместе с Бензема, и сменщик нападающего на «Бернабеу» должен продолжать развивать бразильского вингера. Бензема смещался влево, чтобы комбинировать с Винисиусом в построении комбинаций, а также создавал угрозу в штрафной площади, когда южноамериканец элегантно проходил к бровке с мячом в ногах.

В прошлом сезоне Винисиус входил в штрафную площадку с помощью дриблинга 140 раз – на 53 раза больше, чем любой другой игрок из пяти ведущих европейских лиг.

Элитный финишер, умеющий ловко перемещаться по штрафной и играть в связке в ограниченном пространстве, как Бензема, позволяет Винисиусу успешно действовать вблизи ворот.

Например, в апрельском матче против «Альмерии» после того, как Винисиус проскочил мимо защитника и вошел в штрафную площадку, неуловимое движение Бензема создает разницу.

Войдя в штрафную, он сначала делает движение к ближней штанге, которое отступающий назад Родриго Эли замечает взглядом через плечо...

...затем он быстро меняет направление и проникает за спину тому же защитнику, который повелся на это первое движение, и Винисиус после очередного отличного дриблинга делает простую передачу.

Или вот против «Ливерпуля» двумя месяцами ранее, где Бензема смещается во фланг, чтобы быстро сыграть в стенку с Винисиусом...

...увлек за собой Джордана Хендерсона, создав бразильцу пространство для прохода в штрафную площадку и неберущегося удара в дальний угол.

Замена Бензема за большие деньги должна уметь выбирать моменты, когда занять позицию в центре или сместиться ближе к Винисиусу, чтобы влючить его в игру.

Хотя Мбаппе наиболее известен своими стремительными проходами за спину защитникам и безжалостными финтами, если взглянуть на цифры, то можно предположить, что он учитывает и свой вклад в построение игры, регулярно опускаясь в глубину, чтобы отдать передачу партнерам по команде и поддержать игру.

Используя инструмент сравнения игроков Smarterscout, алгоритм, который на основе данных выставляет игрокам оценки от нуля до 99 по различным аспектам их игры, можно обнаружить ключевые сходства между профилем Мбаппе и нападающим, которого он хотел бы заменить в случае перехода в Мадрид.

Отличный результат Бензема – 99 баллов за объем игры в связке – показатель, отражающий долю атакующих касаний игрока, которые являются передачами и не выводят его команду на 10 и более метров вперед, подтверждает, что в прошлом сезоне он регулярно участвовал в построении игры и редко отдавал мяч (95 баллов за способность удерживать мяч).

Хотя Мбаппе не так силен в этом, его оценки 86 и 83 по этим параметрам указывают на то, что он может быть терпеливым и точным в распределении мяча, проникая в карманы пространства, чтобы комбинировать с партнерами по команде, что позволило бы ему органично вжиться в роль Бензема в Мадриде.

Ключевые различия между двумя французами возникают, когда речь заходит о более вертикальной игре: Мбаппе набирает гораздо больше очков за дриблинг и передачи с продвижением мяча. Иными словами, он гораздо чаще, чем его старший соотечественник, сопровождает простую передачу мощным забеганием или проникающим пасом вперед.

Приведенный ниже пример из игры против «Труа» в мае этого года иллюстрирует одно из самых разрушительных движений Мбаппе: он опускается в глубину поля, чтобы скомбинировать, а затем разворачивается и устремляется вперед в пространство.

Оторвавшись от центральных защитников хозяев, Мбаппе опускается в полузащиту, получает проникающий пас от Данило Перейры и отдает мяч Лионелю Месси.

Не теряя времени, Мбаппе вбегает в зону и получает ответную передачу от Месси, позволяя вратарю соперника совершить красивый сейв.

Такой темп и быстрое движение в центральных зонах сделают Мбаппе смертельно опасным дополнением к атаке мадридцев, способным разрывать оборону из центральных зон так, как мало кто другой в мировом футболе.

Аналогичный пример острой связующей игры был продемонстрирован две недели спустя, когда «ПСЖ» в гостях у «Осера» завоевал титул чемпиона Лиги 1. Мбаппе в очередной раз показал, что он умен и проницателен в узком пространстве, умеет комбинировать с партнерами по команде, отдавать четкие передачи, а затем врываться в штрафную и эффектно завершать атаку.

Mbappe making his defender dance 🤯🕺 pic.twitter.com/8vjzENHo2J — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 21, 2023

Или вот этот момент в матче с «Лансом», занимавшим второе место в апреле, где Мбаппе делает великолепную передачу пятой на Месси.

Вряд ли ему нужно это доказывать, но 24-летний форвард явно обладает талантом, который позволит ему играть на первых ролях в мадридском клубе.

К тому же он обладает пугающим потенциалом в контратаках, являясь одним из самых быстрых игроков в мире. Для «Реала», который часто предпочитает терпеть давление соперника, а затем бросаться в контратаку, Винисиус и Мбаппе – два самых эффективных в мировом футболе игрока, способных принимать смелые решения.

Если Мбаппе будет играть не только как Бензема, но и как непревзойденный мастер быстрых, вертикальных атак, то он откроет еще больше путей к воротам соперника для команды, и без того переполненной атакующими талантами.

Одна из главных проблем, связанных с возможным подписанием Мбаппе, заключается в том, что он любит играть во многих зонах, в которых играет Винисиус. Вдвоем они наверняка будут бороться за звание суперзвездного вингера команды, идя в дриблинг на фланговых защитников соперника и смещаясь с левого фланга в центр.

Но это не совсем так. Их соответствующие карты касаний в прошлом сезоне показывают, что Мбаппе далеко не тот любитель фланга, который мог бы помешать Винисиусу в его забегах, а занимает относительно схожую с Бензема позицию.

Несмотря на явное тяготение к левому флангу, Мбаппе все же активно действует в центральных зонах и, что особенно важно, наиболее активен на тех ценных полупозициях, с которых Бензема так эффективно комбинировал с Винисиусом Жуниором.

Мадридцы менее жестко структурированы, чем другие топ-команды, что позволяет их игрокам более свободно группироваться, особенно вокруг Винисиуса. Это позволяет им перегружать определенные участки поля и выдавать быстрые короткие передачи, освобождая нападающих.

Склонность Мбаппе смещаться в различные зоны на левом фланге, где и так сосредоточено большинство атак мадридцев, означает, что и он, и Винисиус будут часто взаимодействовать друг с другом. Что не может не радовать фанатов «Реала».

Более того, полузащита «Реала» как нельзя лучше приспособлена к тому, чтобы справляться с оборонительной нагрузкой этой однобокой атакующей системы и способствовать ее развитию: она может похвастаться как элитными игроками, владеющими мячом, так и способными закрыть левый фланг.

Эдуардо Камавинга в прошлом сезоне часто играл роль гибрида левого защитника и левого полузащитника. Исключительный атлет с огромным желанием идти в отбор, он совершал в среднем 10,8 защитных действий на 1000 касаний мяча соперника – показатель, который объединяет в себе отборы, фолы при попытке дриблинга, и неудачные попытки отбора и позволяет оценивать упорство при игре в обороне. Только один игрок в Ла Лиге, сыгравший более 900 минут, Оскар Валентин из «Райо Вальекано», был более активен в своих попытках отвоевать мяч.

В прошлом сезоне Камавинга также отдавал в среднем 7,3 передачи с продвижением мяча за игру и делал 3,1 попытки дриблинга, сочетая свои впечатляющие оборонительные качества со способностью переводить мяч ближе к Винисиусу. Это сочетание было особенно удачным в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Камавинга заблокировал левый фланг, совершив пять отборов, а также избежал прессинга и протащил мяч на почти 40 метров, чтобы помочь Винисиусу забить первый гол.

При таком внимании к левому флангу «Реала» у Федерико Вальверде появляются возможности для продвижения вперед, что часто позволяет правому уругвайскому полузащитнику смещаться в центральные зоны и атаковать штрафную площадку с невероятной эффективностью.

Взгляд на карту передач «Реала» в матче с «Сельтой» (2:0) в апреле показывает, как команда может действовать с двумя левыми нападающими.

В этой игре Бензема нанес пять ударов по воротам, Винисиус совершил 15 попыток дриблинга и сделал три ключевые передачи, но именно правый вингер Марко Асенсио стал лучшим игроком матча, забив гол и отдав голевую передачу, в то время как все внимание «Сельты» было приковано к противоположному флангу.

Добавьте к этому уравнению летнее подписание Джуда Беллингема – неутомимого игрока типа бокс-ту-бокс, который постоянно покрывает больше пространства, чем большинство других игроков, – и вы получите динамичную полузащиту, хорошо подготовленную для борьбы с командами, стремящимися использовать пространство за ультра-атакующим дуэтом на левом фланге своей команды.

На бумаге это выглядит идеальным вариантом, хотя высказываемое Мбаппе недовольство своей ролью в Париже вызывает беспокойство.

Недовольный своей ролью центрального «стержня» в «ПСЖ», он часто называл своим любимым партнером по атаке товарища по сборной Оливье Жиру, а также говорил, что его идеальной системой является та, которую использует тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Здесь у меня гораздо больше свободы», – сказал Мбаппе о роли, которую он играет в сборной. «Тренер знает, что есть такой №9, как Оливье, который организует игру. Я могу ходить вокруг, выходить на пространство, просить мячи».

В «ПСЖ» роль Мбаппе часто сводилась к тому, чтобы отвлекать защитников, а Месси и Неймар искали пространство. Еще больше его расстраивала осторожная игра в полузащите, где игроки часто не решались идти вперед из-за низкого вклада в оборону блестящей передней тройки команды.

Мбаппе – игрок, который любит пасовать партнерам по команде, инициировать быстрые стенки и уходить от прессинга, – часто оказывался в изоляции, когда опускался за мячом. Когда его партнеры по атаке были далеко друг от друга, а полузащита «ПСЖ» сидела глубоко, как показано ниже в апрельском матче с «Ниццей», у него часто было мало вариантов для созидания.

В Мадриде Мбаппе также придется действовать в центре поля, но более динамичная полузащита позволит ему свободно перемещаться и отдавать быстрые короткие передачи набегающим игрокам.

И даже если ему придется играть эту страшную роль стержневого форварда, безграничная энергия Беллингема, Камавинги и Вальверде позволит разнообразить комбинационную игру, которая так нравится Мбаппе, и поможет ему стать тем «совершенным» игроком, о котором он так часто говорит.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти в ходе предсезонной подготовки экспериментировал с ромбовидной структурой полузащиты, которую возглавлял Орельен Тчуамени, что давало некоторым из этих игроков еще больше свободы для маневра. В такой системе Мбаппе может начать игру в паре с Винисиусом-младшим, что позволит двум звездным форвардам еще больше свободы действий.

С таким количеством вариантов, позволяющих выжать максимум из множества атакующих игроков, «Реал» улучшит Мбаппе настолько же, насколько он улучшит их.

Осталось только выложить кучу денег, необходимую для приобретения игрока, за которым они так долго охотились.

Том Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух