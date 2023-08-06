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  4. Леся Цуренко – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 августа 2023, 16:33 |
900
0

Леся Цуренко – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Монреале

06 августа 2023, 16:33 |
900
0
Леся Цуренко – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

6 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира в Монреале.

В финале отбора украинка сразится против американки Элизабет Мандлик (№121 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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