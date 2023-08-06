Леся Цуренко – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Монреале
6 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира в Монреале.
В финале отбора украинка сразится против американки Элизабет Мандлик (№121 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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