Артем ДОВБИК: «Очень счастлив быть здесь»

Форвард Артем Довбик поделился впечатлениями от подписания контракта с испанским клубом «Жирона», куда он перешел из «Днепра-1».

«Здравствуйте, болельщики «Жироны». Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером», - рассказал Довбик.

Сегодня, 6 августа, «Жирона» проведет предсезонный товарищеский матч с римским «Лацио».

Как Довбик прошел по священие в команде