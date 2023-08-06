Испания06 августа 2023, 15:33 | Обновлено 06 августа 2023, 15:44
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Артем ДОВБИК: «Очень счастлив быть здесь»
Нападающий – о переходе в «Жирону» из «Днепра-1»
06 августа 2023, 15:33 | Обновлено 06 августа 2023, 15:44
731
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Форвард Артем Довбик поделился впечатлениями от подписания контракта с испанским клубом «Жирона», куда он перешел из «Днепра-1».
«Здравствуйте, болельщики «Жироны». Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером», - рассказал Довбик.
Сегодня, 6 августа, «Жирона» проведет предсезонный товарищеский матч с римским «Лацио».
Как Довбик прошел по священие в команде
👋 See you tonight! pic.twitter.com/dN6RGKsnKC— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
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