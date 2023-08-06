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  4. Артем ДОВБИК: «Очень счастлив быть здесь»
Испания
06 августа 2023, 15:33 | Обновлено 06 августа 2023, 15:44
731
0

Артем ДОВБИК: «Очень счастлив быть здесь»

Нападающий – о переходе в «Жирону» из «Днепра-1»

06 августа 2023, 15:33 | Обновлено 06 августа 2023, 15:44
731
0
Артем ДОВБИК: «Очень счастлив быть здесь»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард Артем Довбик поделился впечатлениями от подписания контракта с испанским клубом «Жирона», куда он перешел из «Днепра-1».

«Здравствуйте, болельщики «Жироны». Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером», - рассказал Довбик.

Сегодня, 6 августа, «Жирона» проведет предсезонный товарищеский матч с римским «Лацио».

Как Довбик прошел по священие в команде

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Источник ФК Жирона
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