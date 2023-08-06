Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сравнил уровень футбола в Украине и Англии.

«Футбол здесь и там совершенно разного уровня. Это разные планеты. В Англии нужно гораздо быстрее принимать решения на поле.

Приведу пример. В Украине ты можешь принять мяч, не отдать его, забить гол и подумать «Вау, я неприкосновен». В Англии, если ты не работаешь на тренировке на 100% – за тобой есть еще пять футболистов, которые готовы занять твое место в составе. И тебе нужно выкладываться на полную каждый день, чтобы доказывать — это твое место в составе, ты заслуживаешь его. Вот это главная разница», – сказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.