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Англия
06 августа 2023, 12:23 | Обновлено 06 августа 2023, 12:47
498
2

Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ

Не в пользу украинского чемпионата

06 августа 2023, 12:23 | Обновлено 06 августа 2023, 12:47
498
2
Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сравнил уровень футбола в Украине и Англии.

«Футбол здесь и там совершенно разного уровня. Это разные планеты. В Англии нужно гораздо быстрее принимать решения на поле.

Приведу пример. В Украине ты можешь принять мяч, не отдать его, забить гол и подумать «Вау, я неприкосновен». В Англии, если ты не работаешь на тренировке на 100% – за тобой есть еще пять футболистов, которые готовы занять твое место в составе. И тебе нужно выкладываться на полную каждый день, чтобы доказывать — это твое место в составе, ты заслуживаешь его. Вот это главная разница», – сказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник YouTube
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Комментарии 2
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PUMA
Он что играл в УПЛ.Что бы сравнивать 
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