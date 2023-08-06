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Англия
06 августа 2023, 11:33 | Обновлено 06 августа 2023, 12:49
3246
1

Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл

Не самый очевидный выбор

06 августа 2023, 11:33 | Обновлено 06 августа 2023, 12:49
3246
1
Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть.

«Лучший игрок, с которым мне приходилось играть? Давид Сильва. Мой список длинный, но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-то одного, — это будет Давид. Что в нем такого особенного? Я никогда в жизни не видел такого. Мне так повезло, что я немного играл с ним и Лероем Сане, на левом фланге. Он может принимать мяч любой частью тела — и его первое касание всегда будет таким, как нужно.

Он не самый быстрый игрок, но он всегда впереди своего соперника, потому что всегда выбирает правильную позицию. Он читает игру на другом уровне», — сказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда.

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Александр Зинченко Давид Сильва
Источник YouTube
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