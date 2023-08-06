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Англия
06 августа 2023, 09:05 |
66
0

Лидс – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 6 августа в 16:30 по Киеву

06 августа 2023, 09:05 |
66
0
Лидс – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа на «Элланд Роуд» пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Лидс» встретится с «Кардифф». Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.

Лидс

Клуб, при всей его популярности и славной истории, снова во 2-м дивизионе английского футбола. Белые очень долго ждали подъема из Чемпионшипа, и только Бьелса все-таки добился этого. Уже в АПЛ павлины дважды сохранял прописку, сначала при Марсело, потом - после спорного решения сменить Сумасшедшего. Тогда это помогло, но, как оказалось, только на год отсрочило падение. Сейчас у проекта новые американские инвесторы, в том числе и Рассел Уэстбрук, очередной новый менеджер - Даниэль Фарке возвращается на Остров, где был хорош именно на уровне Чемпионшипа с Норвичем. Наконец, и состав ожидаемо серьезно обновился после потери прописки (и далеко не факт, что не будет новых потерь в этом календарном месяце). Но есть и новички, например, именно тут решил перезагрузить карьеру Ампаду.

Кардифф

Команда все так же принадлежит Винсенту Тану. А он способен на самые неожиданные шаги. Например, задачу по возвращению в АПЛ (разок, на сезон, лазурные птицы при эксцентричном тайском миллионере выбирались) будет реализовывать Эрол Булут, турок, родившийся Германии и как футболист где только не игравший, вплоть до донецкого Металлурга. Но как тренер он разве что Аланьяспор в финал кубка выводил. После этого был неполный сезон в Фенербахче, после чего, с 2021-го, работал со скромным Газиантепом, прекратившим играть весной после землетрясения. С наставником из Турции прибыл греческий защитник Гутас, но потенциально главный трансфер - возвращение в Уэльс легендарного Аарона Рэмзи.

Статистика личных встреч

В начале года стороны сыграли в кубке Англии. Дома валлийцы свели к ничьей, 2-2, но в переигровке были разбиты 2-5.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу Лидса. Но гости, возможно, сейчас даже лучше. Поэтому остановимся на нейтральной ставке на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

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Кардифф Сити Лидс Чемпионшип чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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