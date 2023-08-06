Лестер – Ковентри. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

6 августа на «Кинг Пауэр» пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Лестер» встретится с «Ковентри». Старт поединка запланирован на 14:00 по киевскому времени.

Лестер

Команда показывает, как многое зависит зачастую в профессиональном футболе даже не от тренера, а от персоны владельца. Во многом автором сказочного чемпионства лис стал Вишай Шривадданапрабха, но этот тайский бизнесмен трагически погиб в 2018-м в авиакатастрофе - разбился на вертолете. Нет, и после этого был своеобразный ренессанс при Роджерсе. Но в 2022-м команда осталась только 8-й, не пройдя в еврокубки. И, продавая Фофана и отпуская Шмайхеля, толком их никем не замела. В итоге ожидания скептиков оправдались: 18-е место и вылет. Возвращать попытается итальянец - аналогия с Раньери? Вот только Энцо Мареска самостоятельно работал только с Пармой, неудачно и недолго. Но при этом с Англией знаком, ведь как футболист начинал в Вест Бромвиче, а на эту работу перешел из тренерского штаба Манчестер Сити. Состав у него на новом месте, при всех потерях, неплох, тем более что его пополнили Уинкс с Коуди.

Ковентри

Клуб в свое время котировался повыше Лестера. Нет, он ничего такого не выигрывал (единственное исключение - кубок Англии 1987-го года), но при этом демонстрировал стабильность, более 3-х десятилетий кряду играя в высшем дивизионе Туманного Альбиона. Но, покинув Премьер-Лигу в начале столетия, небесно-голубые в итоге докатились до Лиги 2, то есть 4-го уровня британского футбола. Уже то, что получилось вернуться в Чемпионшип, уже стало подвигом. Но подопечные Робинса еще и в прошлом сезоне показали 5-й итоговый результат, и только в финале стыковых поединков уступили Лутону по пенальти. Не факт, что получится прибавить или хотя бы повторить. Тем более что Виктора Дьокереша с его 21-м голом в прошлом сезоне выкупил Спортинг.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли аж в сезоне 2011/2012, тоже в Чемпионшипе. Тогда лучше получилось у Лестера, что выиграл оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас верят в лис. Но они еще сырые, а принимают 1 из лучших команд прошлого розыгрыша. Ограничимся нейтральными тотал больше 2,5 (коэффициент - 1,8).