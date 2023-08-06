В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Полесье».