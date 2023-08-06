Украина. Премьер лига06 августа 2023, 00:19 |
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Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
06 августа 2023, 00:19 |
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В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Полесье».
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