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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 00:19 |
132
0

Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

06 августа 2023, 00:19 |
132
0
Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Полесье».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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