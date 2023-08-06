Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Полесье
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 00:10 |
75
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Полесье

В Ужгороде состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги

06 августа 2023, 00:10 |
75
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Полесье
avanhard.uz.ua

В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Полесье».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Днепр-1 - Полесье где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05 августа 2023, 16:44 20
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал

Sport.ua вспоминает подробности трансфера капитана «Динамо» в Лондон

Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Футбол | 05 августа 2023, 10:27 19
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин

Вратарь «Шахтера» входит в шорт-лист «бланкос»

ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Футбол | 05.08.2023, 23:59
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Футбол | 05.08.2023, 08:30
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
Футбол | 05.08.2023, 16:36
ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
04.08.2023, 08:59 8
Теннис
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
05.08.2023, 19:15 2
Футбол
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
04.08.2023, 16:14 36
Футбол
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 7
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
04.08.2023, 18:59 125
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем