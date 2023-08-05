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  4. ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Англия
05 августа 2023, 23:59 |
402
0

ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»

Украинский футболист – о матче в Лондоне

05 августа 2023, 23:59 |
402
0
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, насколько важный матч для украинцев в субботу сыграли в Лондоне.

Отметим, что знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

- Честно говоря, я удивлен, потому что, как видите, в обеих командах есть большие имена, но Шевченко собрал...

- Он собрал всех звезд и легенд!
- Честно говоря, игра проходит хорошо, атмосфера – невероятная, большое количество громких имен вокруг. Возможно, скорости не такие как в АПЛ, но качество – вау.

- Так много людей собралось ради Украины, что ты чувствуешь сейчас?
- Это очень особенный момент для меня, я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, это замечательное событие. Все люди, которые собрались здесь и смотрят матч по телевизору – все они являются большой частью этого события, потому что мы делаем хорошие дела. Мы хотим, чтобы дети вернулись в свою школу, мы хотим отстроить это здание, которое было разрушено бомбами террористов.

Это еще один мощный месседж для остального мира – здесь много больших имен, которые поддерживают нас, мы держимся вместе. Украинцам очень важно посмотреть эту игру бесплатно и увидеть, как все эти знаменитости играют ради Украины. Вау, я считаю, что это важно, – сказал Зинченко.

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Андрей Шевченко благотворительные матчи Стэмфорд Бридж Александр Зинченко Челси российско-украинская война Game4Ukraine
Источник Sky Sports
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