ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»

Игрок сборной Украины и «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, насколько важный матч для украинцев в субботу сыграли в Лондоне.

Отметим, что знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

- Честно говоря, я удивлен, потому что, как видите, в обеих командах есть большие имена, но Шевченко собрал...

- Он собрал всех звезд и легенд!

- Честно говоря, игра проходит хорошо, атмосфера – невероятная, большое количество громких имен вокруг. Возможно, скорости не такие как в АПЛ, но качество – вау.

- Так много людей собралось ради Украины, что ты чувствуешь сейчас?

- Это очень особенный момент для меня, я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, это замечательное событие. Все люди, которые собрались здесь и смотрят матч по телевизору – все они являются большой частью этого события, потому что мы делаем хорошие дела. Мы хотим, чтобы дети вернулись в свою школу, мы хотим отстроить это здание, которое было разрушено бомбами террористов.

Это еще один мощный месседж для остального мира – здесь много больших имен, которые поддерживают нас, мы держимся вместе. Украинцам очень важно посмотреть эту игру бесплатно и увидеть, как все эти знаменитости играют ради Украины. Вау, я считаю, что это важно, – сказал Зинченко.