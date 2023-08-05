ФОТО. Game4Ukraine. Как команды Шевченко и Зинченко в Лондоне играли

В Лондоне состоялся специальный матч, в котором знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд, в том числе связанных с Украиной. Шевченко, Ребров, Зинченко, Мудрик, Левченко, Срна, Мораес играли бок о бок с Пике, Галласом, Зеедорфом, Чехом, Леманном, Пиресом, Эссьеном и многими другими.

Благотворительный матч Game4Ukraine.

Команда Шевченко - Команда Зинченко - 2:2.

Зеедорф, 41, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53.

Cтадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).