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  4. ФОТО. Game4Ukraine. Как команды Шевченко и Зинченко в Лондоне играли
Англия
05 августа 2023, 23:23 |
888
1

ФОТО. Game4Ukraine. Как команды Шевченко и Зинченко в Лондоне играли

В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд

05 августа 2023, 23:23 |
888
1
ФОТО. Game4Ukraine. Как команды Шевченко и Зинченко в Лондоне играли
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В Лондоне состоялся специальный матч, в котором знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд, в том числе связанных с Украиной. Шевченко, Ребров, Зинченко, Мудрик, Левченко, Срна, Мораес играли бок о бок с Пике, Галласом, Зеедорфом, Чехом, Леманном, Пиресом, Эссьеном и многими другими.

Благотворительный матч Game4Ukraine.

Команда Шевченко - Команда Зинченко - 2:2.

Зеедорф, 41, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53.

Cтадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

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фотогалерея Андрей Шевченко благотворительные матчи Стэмфорд Бридж Александр Зинченко Челси российско-украинская война Game4Ukraine
Источник Sport.ua
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Луганчанин
Всем участникам огромное спасибо за поддержку Украине!!! Вот бы провести ещё раз такой матч после победы в Мариуполе!
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