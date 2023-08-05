Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ГОЛОДЮК: «Счет абсолютно не по игре»
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 23:09 |
190
0

Олег ГОЛОДЮК: «Счет абсолютно не по игре»

Тренер «Металлиста 1925» – о поражении в матче против «Александрии»

05 августа 2023, 23:09 |
190
0
Олег ГОЛОДЮК: «Счет абсолютно не по игре»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал игру своей команды против «Александрии»:

- Олег Юрьевич, в первом тайме команда продемонстрировала хороший футбол, имели моменты, почему не удалось забить?
- Потому что нужно было спокойнее сыграть в завершающей фазе, наверное. И наша старая болезнь – это стандарты. Имея, я считаю, в первом тайме преимущество по моментам, мы в раздевалку ушли при счете 1:0 не в нашу пользу, к сожалению.

- По вашему мнению, счет по игре?
- Счет абсолютно не по игре. Но нам от этого не легче. Мы и с «Шахтером» первый тайм, если и провалили, возможно, немножко, то во втором выглядели неплохо, но, пока что, у нас 0 очков при неплохой игре.

- У «Металлиста 1925» очень непростое начало сезона по календарю: «Шахтер», «Александрия», «Динамо». Психологически команда готова к возможным стартовым потрясениям?
- С психологией у ребят все в порядке. Просто немножко, если такие результаты, где-то недорабатываем. Мы, как тренеры, и футболисты. Думаю, что в этом направлении нам нужно еще много-много чего сделать.

- Можете подтвердить или опровергнуть информацию о том, что игроком команды вскоре станет нападающий Андрей Борячук?
- Без понятия.

По теме:
Днепр-1 – Полесье. Текстовая трансляция матча
Владимир ШАРАН – о поражении 0:3 от ЛНЗ: «Трагедии не произошло»
Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Олег Голодюк чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига отчеты Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
Футбол | 05 августа 2023, 16:36 3
ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля

Не ожидал такого подвоха от своего защитника

Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Футбол | 04 августа 2023, 22:46 5
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора

Контракт бразильского защитника принадлежал греческому клубу ПАОК

Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Футбол | 05.08.2023, 13:45
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Футбол | 05.08.2023, 16:59
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб
Футбол | 05.08.2023, 21:16
Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб
Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
04.08.2023, 08:10
Теннис
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
04.08.2023, 13:34 5
Футбол
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
04.08.2023, 15:12 1
Другие виды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 24
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем