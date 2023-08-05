Олег ГОЛОДЮК: «Счет абсолютно не по игре»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал игру своей команды против «Александрии»:

- Олег Юрьевич, в первом тайме команда продемонстрировала хороший футбол, имели моменты, почему не удалось забить?

- Потому что нужно было спокойнее сыграть в завершающей фазе, наверное. И наша старая болезнь – это стандарты. Имея, я считаю, в первом тайме преимущество по моментам, мы в раздевалку ушли при счете 1:0 не в нашу пользу, к сожалению.

- По вашему мнению, счет по игре?

- Счет абсолютно не по игре. Но нам от этого не легче. Мы и с «Шахтером» первый тайм, если и провалили, возможно, немножко, то во втором выглядели неплохо, но, пока что, у нас 0 очков при неплохой игре.

- У «Металлиста 1925» очень непростое начало сезона по календарю: «Шахтер», «Александрия», «Динамо». Психологически команда готова к возможным стартовым потрясениям?

- С психологией у ребят все в порядке. Просто немножко, если такие результаты, где-то недорабатываем. Мы, как тренеры, и футболисты. Думаю, что в этом направлении нам нужно еще много-много чего сделать.

- Можете подтвердить или опровергнуть информацию о том, что игроком команды вскоре станет нападающий Андрей Борячук?

- Без понятия.