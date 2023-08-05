ЛНЗ повторил рекорд Десны
Черкасцы отпраздновали премьерный разгром в гостях в первом матче
ЛНЗ, взяв на выезде верх над «Минаем» со счетом 3:0, стал 9-м клубом, одержавшим премьерную победу на чужих полях в первом же матче. Но только «Десне», как и подопечным Александра Ковпака, удалось нанести при этом разгром хозяевам.
Любопытно, что в десятку клубов, которые отпраздновали самые ранние крупные виктории в гостях, не входит «Динамо», чей первый подобный успех пришелся на 17-й матч.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние первые крупные победы в гостях
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Десна
|
29.07.2018
|
Мариуполь
|
4:1
|
1-й
|
ЛНЗ
|
05.08.2023
|
Минай
|
3:0
|
2-й
|
Металлист
|
10.03.1992
|
Одесса
|
3:0
|
2-й
|
Ворскла
|
28.07.1996
|
Черноморец
|
3:0
|
2-й
|
Харьков
|
31.07.2005
|
Металлург З
|
6:3
|
3-й
|
ЦСКА/Арсенал
|
12.08.1995
|
Металлист
|
5:1
|
4-й
|
Шахтер
|
08.04.1992
|
Темп
|
4:0
|
11-й
|
Рух
|
23.04.2021-
|
Мариуполь
|
3:0
|
12-й
|
Ингулец
|
02.05.2021
|
Олимпик
|
3:0
|
16-й
|
Металлург З
|
01.11.1992
|
Металлист
|
4:1
|
17-й
|
Динамо
|
19.03.1993
|
Буковина
|
5:0
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