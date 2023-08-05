ЛНЗ повторил рекорд Десны

ЛНЗ, взяв на выезде верх над «Минаем» со счетом 3:0, стал 9-м клубом, одержавшим премьерную победу на чужих полях в первом же матче. Но только «Десне», как и подопечным Александра Ковпака, удалось нанести при этом разгром хозяевам.

Любопытно, что в десятку клубов, которые отпраздновали самые ранние крупные виктории в гостях, не входит «Динамо», чей первый подобный успех пришелся на 17-й матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние первые крупные победы в гостях