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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 22:22 | Обновлено 05 августа 2023, 22:27
714
0

ЛНЗ повторил рекорд Десны

Черкасцы отпраздновали премьерный разгром в гостях в первом матче

05 августа 2023, 22:22 | Обновлено 05 августа 2023, 22:27
714
0
ЛНЗ повторил рекорд Десны
УПЛ

ЛНЗ, взяв на выезде верх над «Минаем» со счетом 3:0, стал 9-м клубом, одержавшим премьерную победу на чужих полях в первом же матче. Но только «Десне», как и подопечным Александра Ковпака, удалось нанести при этом разгром хозяевам.

Любопытно, что в десятку клубов, которые отпраздновали самые ранние крупные виктории в гостях, не входит «Динамо», чей первый подобный успех пришелся на 17-й матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние первые крупные победы в гостях

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1-й

Десна

29.07.2018

Мариуполь

4:1

1-й

ЛНЗ

05.08.2023

Минай

3:0

2-й

Металлист

10.03.1992

Одесса

3:0

2-й

Ворскла

28.07.1996

Черноморец

3:0

2-й

Харьков

31.07.2005

Металлург З

6:3

3-й

ЦСКА/Арсенал

12.08.1995

Металлист

5:1

4-й

Шахтер

08.04.1992

Темп

4:0

11-й

Рух

23.04.2021-

Мариуполь

3:0

12-й

Ингулец

02.05.2021

Олимпик

3:0

16-й

Металлург З

01.11.1992

Металлист

4:1

17-й

Динамо

19.03.1993

Буковина

5:0
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Источник Sport.ua
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