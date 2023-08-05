ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ

Сегодня, 5 августа состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 года между Японией и Норвегией. Японки одержали победу и вышли в четвертьфинал.

1/8 финала

Япония – Норвегия – 3:1

Голы: Энген 15 (автогол), Шимицу 50, Миязава 81 – Рейтен 20

Ранее Испания разгромила Швейцарию со счетом 5:1.

Обзор матча Япония – Норвегия: