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Чемпионат мира
Япония Ж
05.08.2023 11:00 – FT 3 : 1
Норвегия Ж
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Чемпионат мира
05 августа 2023, 20:21 | Обновлено 05 августа 2023, 21:13
434
2

ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ

Азиатская команда вышла в четвертьфинал

05 августа 2023, 20:21 | Обновлено 05 августа 2023, 21:13
434
2
ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 августа состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 года между Японией и Норвегией. Японки одержали победу и вышли в четвертьфинал.

1/8 финала

Япония – Норвегия – 3:1
Голы: Энген 15 (автогол), Шимицу 50, Миязава 81 – Рейтен 20

Ранее Испания разгромила Швейцарию со счетом 5:1.

Обзор матча Япония – Норвегия:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Hinata Miyazawa (Япония Ж).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Risa Shimizu (Япония Ж).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Guro Reiten (Норвегия Ж).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Ingrid Syrstad Engen (Япония Ж).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Artem Halushka
В якому сенсі несподівано? Нічого, що Японія йшла явним фаворитом у цій парі? Вони 4-0 Іспанію розтрощили перед цим... 
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