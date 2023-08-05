05.08.2023 11:00 – FT 3 : 1
Чемпионат мира05 августа 2023, 20:21 | Обновлено 05 августа 2023, 21:13
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ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ
Азиатская команда вышла в четвертьфинал
05 августа 2023, 20:21 | Обновлено 05 августа 2023, 21:13
434
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Сегодня, 5 августа состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 года между Японией и Норвегией. Японки одержали победу и вышли в четвертьфинал.
1/8 финала
Япония – Норвегия – 3:1
Голы: Энген 15 (автогол), Шимицу 50, Миязава 81 – Рейтен 20
Ранее Испания разгромила Швейцарию со счетом 5:1.
Обзор матча Япония – Норвегия:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Hinata Miyazawa (Япония Ж).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Risa Shimizu (Япония Ж).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Guro Reiten (Норвегия Ж).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Ingrid Syrstad Engen (Япония Ж).
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Комментарии 2
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