ПЕНЬКОВ: «Недаром проехали тысячу километров в гости к Минаю»

Во втором туре УПЛ «Минай» дома уступил «ЛНЗ» (0:3). Для черкащан, дебютантов класса сильнейших, это первая победа в элитном дивизионе украинского футбола.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь «ЛНЗ» Герман Пеньков рассказал, что помогло его одноклубникам одержать убедительную победу над «Минаем».

– Конечно, приятно осознавать, что ты среди тех, кто пишет историю, – говорит Герман Пеньков, – Ведь всегда в жизни, что-то бывает впервые, а эта победа тем ценнее, что была добыта сразу после чувствительного домашнего поражения на старте от «Черноморца».

– Видимо, тогда изрядно досталось игрокам «ЛНЗ» от главного тренера Александра Ковпака?

– Да, в раздевалке состоялся мужской разговор и радует, что были сделаны правильные выводы.

– С одесситами ворота защищал Кирилл Самойленко, сегодня – ты. Эта ротация вызвана тем, что твой одноклубник неудачно сыграл с «Черноморцем», или может Ковпак вспомнил, что ты в «ЛНЗ» пришел именно из «Миная»?

– Решать кому защищать пост №1 – прерогатива тренерского штаба. Мне еще за день до поединка сообщили, что играть буду я и была возможность все взвесить и спокойно готовиться к противостоянию.

– Статистические данные свидетельствуют, что одноклубники позаботились, чтобы ты не часто вступал в игру.

– Прежде всего, следует отдать должное нашим тренерам, которые позаботились, чтобы мы владели информацией о сильных и слабых сторонах «Миная». Конечно, надо похвалить и одноклубников, которые несмотря на жару, выдержали предложенный хозяевам темп и выполнили указания Ковпака.

– Счет по игре?

– Отвечу так: мы реализовали свои голевые моменты, а закарпатцы – нет. Хотя, конечно, «ЛНЗ» контролировал ход событий на поле и наиграл на победу.

– Что говорил Ковпак в раздевалке после финального свистка?

– Сказал, что мы не зря преодолели тысячу километров и поблагодарил за игру.