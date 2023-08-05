Воздушная тревога. Начало матча Алекcандрия – Металлист 1925 задерживается

В 19:00 по Киев должен был стартовать матч второго тура УПЛ между «Александрией» и «Металлистом 1925».

Однако начало матча задерживается на неопределенное время из-за воздушной тревоги в Кировоградской области, как и в других областях Украины.

Обновление: матч розпочнеться в 20:15 по Киеву.