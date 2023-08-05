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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 19:41 | Обновлено 05 августа 2023, 20:59
952
2

Воздушная тревога. Начало матча Алекcандрия – Металлист 1925 задерживается

Поединок должен был начаться в 19:00

05 августа 2023, 19:41 | Обновлено 05 августа 2023, 20:59
952
2
Воздушная тревога. Начало матча Алекcандрия – Металлист 1925 задерживается
ФК Александрия

В 19:00 по Киев должен был стартовать матч второго тура УПЛ между «Александрией» и «Металлистом 1925».

Однако начало матча задерживается на неопределенное время из-за воздушной тревоги в Кировоградской области, как и в других областях Украины.

Обновление: матч розпочнеться в 20:15 по Киеву.

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Александрия Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига воздушная тревога перенос матча чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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