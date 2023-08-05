Тренер ЛНЗ: «Сделали правильные выводы после Черноморца»

Главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак поделился впечатлениями от победы 3:0 над «Минаем» во втором туре УПЛ, которая стала для команды дебютной в УПЛ:

«Прежде всего, хотел бы поздравить свою команду, город Черкассы с победой, это исторический день для нас. Конечно, мы хотели бы получить ее в других условиях, но сделали результат в выездной игре.

Несмотря на счет 3:0, игра была не такой легкой, как может показаться на первый взгляд. Мы забили гол в раздевалку, во втором тайме соперник успешно перестроился на четыре защитника, но это не принесло им пользы. Наши замены успешно вошли в игру и прибавили во всех аспектах, что также способствовало такому счету. В принципе, я очень горжусь своими ребятами, они выполнили установку на этот поединок, которую мы тщательно готовили, как итог мы победили.

После матча первого тура против «Черноморца» было большое волнение, потому что это был наш дебют в УПЛ. По первой игре мы сделали правильные выводы, что сегодня и доказали».