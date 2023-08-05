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WTA
05 августа 2023, 20:30 | Обновлено 05 августа 2023, 20:34
1554
1

Леся Цуренко – Бьянка Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Монреале

05 августа 2023, 20:30 | Обновлено 05 августа 2023, 20:34
1554
1
Леся Цуренко – Бьянка Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) начнет выступления в квалификации турнира в Монреале.

В первом раунде отбора украинка сразится против канадки Бьянки Фернандес (№624 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Бьеркелунд – Крюгер. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против На Ле Хан (№208 WTA) или Элизабет Мандлик (№121 WTA).

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Бьянка Фернандес Леся Цуренко WTA Монреаль смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Виктория Лозовская
Почему не работает трансляция 🥺
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