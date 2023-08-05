Леся Цуренко – Бьянка Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) начнет выступления в квалификации турнира в Монреале.

В первом раунде отбора украинка сразится против канадки Бьянки Фернандес (№624 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Бьеркелунд – Крюгер. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против На Ле Хан (№208 WTA) или Элизабет Мандлик (№121 WTA).

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