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Англия
05 августа 2023, 18:15 | Обновлено 05 августа 2023, 18:20
127
0

Расмус ХОЙЛУНД: «Мечтал выйти на Олд Траффорд в футболке МЮ»

Датский форвард – о своем трансфере в «Манчестер Юнайтед»

05 августа 2023, 18:15 | Обновлено 05 августа 2023, 18:20
127
0
Расмус ХОЙЛУНД: «Мечтал выйти на Олд Траффорд в футболке МЮ»
ФК Манчестер Юнайтед. Расмус Хойлунд

20-летний датский форвард Расмус Хойлунд прокомментировал свой трансфер из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»:

«Это не секрет, что я был фанатом этого большого клуба с тех пор, как я был маленьким мальчиком. И я мечтал выйти на «Олд Траффорд» в футболке «Ман Юнайтед».

Я невероятно рад этой возможности превратить эту мечту в реальность. Я полон решимости отплатить за веру, которую клуб проявил ко мне. Моя карьера еще только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть рядом с игроками мирового класса.

Как только я поговорил с главным тренером, я понял, что эта среда будет идеальной для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать вместе с одним из самых лучших тренеров в мире. Я знаю, что под руководством Эрика тен Хага я могу добиться больших результатов вместе с новыми товарищами по команде в этом особом клубе».

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Источник: Хойлунд подписал контракт с Ман Юнайтед по схеме 5+1
Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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