Расмус ХОЙЛУНД: «Мечтал выйти на Олд Траффорд в футболке МЮ»

20-летний датский форвард Расмус Хойлунд прокомментировал свой трансфер из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»:

«Это не секрет, что я был фанатом этого большого клуба с тех пор, как я был маленьким мальчиком. И я мечтал выйти на «Олд Траффорд» в футболке «Ман Юнайтед».

Я невероятно рад этой возможности превратить эту мечту в реальность. Я полон решимости отплатить за веру, которую клуб проявил ко мне. Моя карьера еще только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть рядом с игроками мирового класса.

Как только я поговорил с главным тренером, я понял, что эта среда будет идеальной для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать вместе с одним из самых лучших тренеров в мире. Я знаю, что под руководством Эрика тен Хага я могу добиться больших результатов вместе с новыми товарищами по команде в этом особом клубе».