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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 18:30 | Обновлено 05 августа 2023, 18:33
319
0

Александрия – Металлист 1925. Известны стартовые составы

Команды сыграют во втором туре УПЛ

05 августа 2023, 18:30 | Обновлено 05 августа 2023, 18:33
319
0
Александрия – Металлист 1925. Известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 5 августа «Александрия» в матче второго тура УПЛ сезона 20203/2024 примет «Металлист 1925». Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса, Беляев, Копина, Смирный, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Бычек, Юсов, Сидоров

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Александрия Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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