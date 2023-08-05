Александрия – Металлист 1925. Известны стартовые составы

Сегодня, 5 августа «Александрия» в матче второго тура УПЛ сезона 20203/2024 примет «Металлист 1925». Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса, Беляев, Копина, Смирный, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Бычек, Юсов, Сидоров