Украина. Премьер лига05 августа 2023, 18:30 | Обновлено 05 августа 2023, 18:33
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Александрия – Металлист 1925. Известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре УПЛ
05 августа 2023, 18:30 | Обновлено 05 августа 2023, 18:33
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Сегодня, 5 августа «Александрия» в матче второго тура УПЛ сезона 20203/2024 примет «Металлист 1925». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса, Беляев, Копина, Смирный, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Бычек, Юсов, Сидоров
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