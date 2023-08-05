Соболева не смогла выйти в финал 25-тысячника ITF в Дании

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№438 WTA) не смогла пробиться в финал грунтового 25-тысячника ITF в Кёге (Дания).

В матче 1/2 финала украинка в трех партиях уступила Луции Чирич Багарич из Хорватии (№420 WTA).

Кёге. 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина, 7) – Луция Чирич Багарич (Хорватия) – 6:1, 3:6, 3:6

Отметим, что на предідущей стадии Соболева переиграла вторую сеяную.