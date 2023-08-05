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  4. Соболева не смогла выйти в финал 25-тысячника ITF в Дании
ITF
05 августа 2023, 17:45 | Обновлено 05 августа 2023, 18:02
246
2

Соболева не смогла выйти в финал 25-тысячника ITF в Дании

Анастасия проиграла сопернице из Хорватии

05 августа 2023, 17:45 | Обновлено 05 августа 2023, 18:02
246
2
Соболева не смогла выйти в финал 25-тысячника ITF в Дании
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№438 WTA) не смогла пробиться в финал грунтового 25-тысячника ITF в Кёге (Дания).

В матче 1/2 финала украинка в трех партиях уступила Луции Чирич Багарич из Хорватии (№420 WTA).

Кёге. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина, 7) – Луция Чирич Багарич (Хорватия) – 6:1, 3:6, 3:6

Отметим, что на предідущей стадии Соболева переиграла вторую сеяную.

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Анастасия Соболева Луция Чирич Багарич ITF Кёге
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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sirjoga
Дуже шкода, шанси були хороші. Потенціал у Насті великий. 
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Александр Науменко
Все одно потихеньку прогресує і підіймається в рейтингу. Головне не зупинятись. Віримо.
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