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  4. Соболева пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Дании
ITF
04 августа 2023, 15:34 | Обновлено 04 августа 2023, 16:05
395
2

Соболева пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Дании

Анастасия обыграла вторую сеяную

04 августа 2023, 15:34 | Обновлено 04 августа 2023, 16:05
395
2
Соболева пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Дании
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№438 WTA) пробилась в полуфинал грунтового 25-тысячника ITF в Кёге (Дания).

В матче 1/4 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла вторую сеяную Карлоту Мартинес Кирес из Испании (№215 WTA).

Кёге. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина, 7) – Карлота Мартинес Кирес (Испания, 2) – 6:2, 6:3

В полуфинале Соболева сразится против победительницы матча Луция Чирич Багарич (Хорватия) – Майлеен Нууди (Эстония).

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Анастасия Соболева ITF Кёге Карлота Мартинес Кирес
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
молодчинка
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Elis
Молодець Настя! 
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