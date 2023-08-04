Соболева пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Дании

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№438 WTA) пробилась в полуфинал грунтового 25-тысячника ITF в Кёге (Дания).

В матче 1/4 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла вторую сеяную Карлоту Мартинес Кирес из Испании (№215 WTA).

Кёге. 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина, 7) – Карлота Мартинес Кирес (Испания, 2) – 6:2, 6:3

В полуфинале Соболева сразится против победительницы матча Луция Чирич Багарич (Хорватия) – Майлеен Нууди (Эстония).