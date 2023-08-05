Второй украинец в МЛС. Чеберко впервые вышел в основе Коламбус Крю
Защитник сыграл против «Миннесоты Юнайтед»
25-летний украинский защитник Евгений Чеберко впервые вышел в основе клуба МЛС «Коламбус Крю». Это случилось в матче Кубка лиг против «Миннесоты Юнайтед».
Чеберко провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве при счете 1:1. На 20-й минуте Евгений заработал желтую карточку. В итоге «Коламбус» потерпел поражение в серии пенальти.
Чеберко перешел в «Коламбус Крю» еще в начале июня. Это не был его первый матч за новый клуб, однако до этого Евгений только выходил на замену.
Чеберко – второй украинец в МЛС. Также в американской лиге выступает Сергей Кривцов, который является партнером Лионеля Месси по «Интер Майами».
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