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Испания
05 августа 2023, 16:12 |
1062
0

Валенсия интересуется 18-летним украинским голкипером

Давид Фесюк может покинуть «Хайдук»

05 августа 2023, 16:12 |
1062
0
Валенсия интересуется 18-летним украинским голкипером
Facebook. Давид Фесюк

В связи с возможной продажей Гиорги Мамардашвили «Валенсия» ищет усиление вратарской позиции. Рассматривается кандидатура 18-летнего украинца Давида Фесюк, который сейчас выступает за хорватский «Хайдук».

«Валенсия» готова сделать Фесюка основным вратарем команды U-19 и со временем перевести его в первую команду. Фесюк уже бывал на просмотре в «Валенсии» в 15-летнем возрасте, однако тогда не перешел в испанский клуб из-за бюрократических нюансов.

Ранее Sport.ua сообщало о том, что «Хайдук» не хочет отпускать Фесюка.

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Источник Футбол 24
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