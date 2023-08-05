Валенсия интересуется 18-летним украинским голкипером

В связи с возможной продажей Гиорги Мамардашвили «Валенсия» ищет усиление вратарской позиции. Рассматривается кандидатура 18-летнего украинца Давида Фесюк, который сейчас выступает за хорватский «Хайдук».

«Валенсия» готова сделать Фесюка основным вратарем команды U-19 и со временем перевести его в первую команду. Фесюк уже бывал на просмотре в «Валенсии» в 15-летнем возрасте, однако тогда не перешел в испанский клуб из-за бюрократических нюансов.

Ранее Sport.ua сообщало о том, что «Хайдук» не хочет отпускать Фесюка.