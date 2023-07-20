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20 июля 2023, 17:28 | Обновлено 20 июля 2023, 17:33
1231
0

Хайдук хочет сохранить украинского голкипера

Хорватский клуб пока не планирует расставаться с Давидом Фесюком

20 июля 2023, 17:28 | Обновлено 20 июля 2023, 17:33
1231
0
Хайдук хочет сохранить украинского голкипера
Facebook. Давид Фесюк

По информации Sport.ua, несмотря на интерес со стороны европейских клубов, «Хайдук» не планирует расставаться с 18-летним голкипером Давидом Фесюком. Хорватский клуб оценивает украинца в полмиллиона евро и 20 процентов от возможной перепродажи. Только на таких условиях клуб из Сплита готов вести переговоры по украинцу.

Однако, по нашей информации, новый наставник юношеской команды «Хайдука» Тони Голем и шеф-тренер Горан Саблич хотят, чтобы Фесюк остался в команде, видя у него перспективу в первой команде.

Ранее интерес к Давиду Фесюку проявляли «Ингольштадт», «Гурник» Забже, «Грассхопперс» и «Айнтрахт».

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Хайдук Сплит Давид Фесюк
Источник Sport.ua
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