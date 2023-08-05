Тренер Оболони: «Учитывая наш бюджет, нам мало кто может помочь»

Тренер «Оболони» Валерий Иващенко после поражения от «Динамо» 2:4 отметил, что с нынешним бюджетом клуба рассчитывать на серьезное усиление не стоит.

– До конца трансферного окна «Оболонь» сможет подписать новых игроков?

– Просто так никого не хочется брать. Новичок должен подходить под наши требования. Учитывая наш бюджет, думаю, что мало игроков, которые могут нам помочь.

– По итогам первого круга хотели бы закрепиться в середине турнирной таблицы?

– Сейчас рано об этом говорить, но мы хотели бы вообще закрепиться в УПЛ. Хотим притереться в лиге сильнейших. А потом уже можно говорить о серьезных задачах.