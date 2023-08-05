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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 13:28 | Обновлено 05 августа 2023, 13:32
512
0

Тренер Оболони: «Учитывая наш бюджет, нам мало кто может помочь»

Валерий Иващенко на усиление особо не рассчитывает

05 августа 2023, 13:28 | Обновлено 05 августа 2023, 13:32
512
0
Тренер Оболони: «Учитывая наш бюджет, нам мало кто может помочь»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Тренер «Оболони» Валерий Иващенко после поражения от «Динамо» 2:4 отметил, что с нынешним бюджетом клуба рассчитывать на серьезное усиление не стоит.

– До конца трансферного окна «Оболонь» сможет подписать новых игроков?
– Просто так никого не хочется брать. Новичок должен подходить под наши требования. Учитывая наш бюджет, думаю, что мало игроков, которые могут нам помочь.

– По итогам первого круга хотели бы закрепиться в середине турнирной таблицы?
– Сейчас рано об этом говорить, но мы хотели бы вообще закрепиться в УПЛ. Хотим притереться в лиге сильнейших. А потом уже можно говорить о серьезных задачах.

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Оболонь Киев Валерий Иващенко чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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