Тренер Оболони: «Учитывая наш бюджет, нам мало кто может помочь»
Валерий Иващенко на усиление особо не рассчитывает
Тренер «Оболони» Валерий Иващенко после поражения от «Динамо» 2:4 отметил, что с нынешним бюджетом клуба рассчитывать на серьезное усиление не стоит.
– До конца трансферного окна «Оболонь» сможет подписать новых игроков?
– Просто так никого не хочется брать. Новичок должен подходить под наши требования. Учитывая наш бюджет, думаю, что мало игроков, которые могут нам помочь.
– По итогам первого круга хотели бы закрепиться в середине турнирной таблицы?
– Сейчас рано об этом говорить, но мы хотели бы вообще закрепиться в УПЛ. Хотим притереться в лиге сильнейших. А потом уже можно говорить о серьезных задачах.
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