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05 августа 2023, 13:10 | Обновлено 05 августа 2023, 13:15
1251
0

Уборщика уволили за автограф Месси

Но он ни о чем не жалеет

05 августа 2023, 13:10 | Обновлено 05 августа 2023, 13:15
1251
0
Уборщика уволили за автограф Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Уборщик Кристиан Саламанка рассказал, как его уволили после взятого автографа у нападающего Лионеля Месси.

Мужчина работал на последнем матче на стадионе «Интер Майами» в качестве уборщика.

«Мне пришлось убирать в том секторе, где стоят автобусы команды. Все игроки вышли, а последним шел Месси.

«С собой у меня была футболка аргентинской команды и маркер. Он дал мне свой автограф. После этого сразу приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но каждая секунда этого момента того стоила», — сказал Саламанка в интервью The Nation.

А сколько стоит футболка с автографом Месси?

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Лионель Месси
Источник Sport.ua
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