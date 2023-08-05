Уборщика уволили за автограф Месси
Но он ни о чем не жалеет
Уборщик Кристиан Саламанка рассказал, как его уволили после взятого автографа у нападающего Лионеля Месси.
Мужчина работал на последнем матче на стадионе «Интер Майами» в качестве уборщика.
«Мне пришлось убирать в том секторе, где стоят автобусы команды. Все игроки вышли, а последним шел Месси.
«С собой у меня была футболка аргентинской команды и маркер. Он дал мне свой автограф. После этого сразу приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но каждая секунда этого момента того стоила», — сказал Саламанка в интервью The Nation.
А сколько стоит футболка с автографом Месси?
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