Чигринский о своем возвращении: «Спросили «Ну что, Чиги, ты готов?»

«Шахтер» подписал контракт с 36-летним защитником Дмитрием Чигринским, который вернулся в родную команду. Игрок рассчитывает показать свои лучшие качества.

– Дмитрий, поздравляем с возвращением в «Шахтер»! Это будет твой третий период в клубе. С какими чувствами возвращаешься к команде и вообще к украинскому футболу?

– Эмоции, конечно, переполняют. Чувства неоднозначны, потому что, с одной стороны, это возвращение – и оттого очень радостно, но, с другой стороны, я понимаю, что нынешняя команда «Шахтера» очень отличается от той, которую я покидал, поэтому для меня будет много нового. Но одна вещь остается неизменной – очень высокий уровень и стандарты клуба, заложенные на протяжении многих лет. И это тот уровень, до которого хочется дотянуться, который стремится держать и развивать каждый игрок. Поэтому для меня, как бы то ни прозвучало в моем возрасте, это большая возможность, большая мотивация и обязанность приносить пользу «Шахтеру». В общем, не хотелось бы много времени отводить на эмоции, а хочется сразу взяться за работу и двигаться вперед.

– Как узнал интерес со стороны «Шахтера», с кем из клуба говорил об этом и как отреагировал на предложение?

– После игры «Шахтера» с «Металлистом 1925», в которой, к сожалению, Валерий Бондарь получил травму, вечером того же дня мне позвонил Дарио, мы с ним пообщались и достигли договоренности. Конечно, я не рассматриваю эту ситуацию так, что меня пригласили как временную помощь из-за травмы Валерия. Я смотрю на это так, что я долго, много и упорно работал, чтобы получить этот шанс даже в таком возрасте. Поэтому рад, что я здесь. Моя задача, как я уже и сказал, помогать «Шахтеру» добиваться поставленных целей, быть полезным. Так что особо не думал – это не было приглашение, на самом деле разговор был на 20 секунд. Вопрос таков: «Ну что, Чиги, ты готов?» Я ответил: «Готов. Когда ехать? И все. Хочу поблагодарить за эту возможность президента клуба Рината Ахметова, Сергея Палкина, конечно, Дарио Срна, потому что, прежде всего, это была его инициатива и он сыграл большую роль в моем возвращении, а также Патрику ван Леувену, потому что, я уверен, с ним все это проговаривалось, и если бы он не дал «зеленый свет», то меня не было бы здесь. Поэтому я всем благодарен и с нетерпением ждал возможности присоединиться к команде и начать работу.

– Последние семь лет ты провел в чемпионате Греции. Следил ли за УПЛ и что скажешь о ее нынешнем уровне?

– Да, я следил и за чемпионатом, и за командами, выступавшими в еврокубках. Понятно, что до начала полномасштабной войны футбол в Украине выходил уже на достаточно высокий уровень. Прошлый чемпионат просто героически удалось провести, благодаря Богу, благодаря ВСУ и нашей армии – считаю, это было очень важное решение. Все получили от этого пользу – и сборная, и клубы, и футболисты. Что касается уровня, то было очевидно, что он упадет, потому что подавляющее большинство легионеров покинули команды. Но если посмотреть с другой стороны, это стало прекрасной возможностью для молодых украинских футболистов получить свой шанс в большом футболе, выходить на ведущие роли в командах. Это был первый такой чемпионат и его удачно провели. Сейчас, думаю, все выглядит уже гораздо лучше, учитывая инвестиции в футбол, составы команд, организацию. Мое впечатление таково: упал уровень из-за отъезда качественных легионеров, но возросла интенсивность благодаря приходу молодых игроков, которые являются быстрыми, физически выносливыми, амбициозными. Эти футболисты будут добавлять, и уровень чемпионата будет расти. Плюс команды начинают усиливаться – приглашать качественных украинских футболистов и игроков из-за границы. Все двигается в нужном направлении, и, полагаю, украинский футбол будет на высоком уровне.

– Вместе с «Шахтером» ты в свое время выигрывал чемпионат, Кубок, Суперкубок Украины и Кубок УЕФА. Что мотивирует тебя сегодня и чего хотелось бы добиться в этом сезоне с командой?

– Думаю, если футболист начинает думать о том, чего он достиг в прошлом, то у него уже не может быть прогресса и движения вперед. Невозможно жить прошлым в футболе – это путь в неправильном направлении. Футболист оценивается по тому, в каком состоянии он находится в актуальный момент. Я продолжаю играть, потому что люблю футбол, имею амбиции и считаю, что я пока не добился всего, чего бы хотел. Вообще не понимаю, как можно устать от футбола. Нет большей мотивации, чем побеждать, выигрывать свой следующий матч. Да и просто давать максимум в каждой следующей тренировке. Если будешь так мотивировать себя и с таким настроением двигаться, то в конце каждого сезона сможешь рассчитывать на хорошие результаты. Я смотрю только в будущее, и мотивации у меня – хоть отбавляй. А что касается целей, то все прекрасно знают, что на внутреннем уровне «Шахтер» обязан каждый год выигрывать чемпионство и Кубок – это задача номер один. Также должны выступать как можно лучше в Лиге чемпионов. Понимаем, какой уровень, поэтому не хотелось бы делать громких заявлений, но следует в еврокубках проходить как можно дальше. Прошлая кампания, по моему мнению, была неплохой, солидной, поэтому у этой команды уже есть хорошие ориентиры и на евроарене.

– В Украине идет война. Трудная ситуация для людей и для нашего футбола. Что бы ты хотел сказать или пожелать болельщикам «Шахтера» и всем украинцам?

– Да, конечно, ситуация очень сложная, но футбол, как и любая отрасль, должен восстанавливаться и работать, ведь расчет врага состоит именно в том, чтобы взорвать наш дух и уничтожить психологически. Поэтому, считаю, наша обязанность – не останавливаться и постоянно двигаться вперед. Хотел бы пожелать всем нам, украинцам, чтобы мы оставались сильными духом, чтобы мы вместе двигались вперед – к победе. И если футбол может принести какие-то дополнительные хорошие эмоции людям, то это главная мотивация для нас, футболистов, и для команд. Всем крепости духа, веры в победу, оптимизма, любви и взаимоуважения друг к другу – тех фундаментальных добродетелей, которые нас, украинцев, как нацию и как людей всегда отличали. Это должны быть наши столбы. И я считаю, что футболисты, в частности «Шахтера», также играют в этом свою роль.