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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 11:23 | Обновлено 05 августа 2023, 11:40
959
3

Мирослав СТУПАР: «В игре Оболонь – Динамо не увидел предвзятости арбитра»

Оценка сложного для судейства матча

05 августа 2023, 11:23 | Обновлено 05 августа 2023, 11:40
959
3
Мирослав СТУПАР: «В игре Оболонь – Динамо не увидел предвзятости арбитра»
ФК Динамо Киев

После поединка 2 тура УПЛ между «Оболонью» и «Динамо», завершившимся со счетом 4:2 в пользу гостей, страсти еще долго не утихали. В частности, у руководства ФК «Оболонь» были претензии к объективности арбитра матча Юрия Иванова.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар в комментарии Sport.ua дал свою оценку работе судейской бригады во вчерашнем противостоянии в столице:

- Было настоящее дерби, когда никто из соперников не хотел уступать. Хватало игровых эпизодов, когда арбитру и его ассистентам трудно было принять правильное решение. Я не увидел в действиях Юрия Иванова предвзятости, и если у «пивоваров» и могли быть какие-то вопросы, то к ассистентам. Вспомните хотя бы эпизод в конце первого тайма, когда Виктор Нижник зафиксировал офсайд у забившего гол Руслана Черненко. Хорошо, что работала система VAR, внесшая коррективы и взятие ворот было засчитано.

Что касается Иванова, то он поспешил разве что с наказанием динамовца Константина Вивчаренко желтой карточкой на 88-й минуте за симуляцию. В этом эпизоде была контактная борьба, что правилами не запрещено.

У руководства ФК «Оболонь» должны быть претензии к своей команде за нереализованные голевые моменты и Виталию Груше, который умудрился в течение четырех минут заработать два предупреждения и оставил «пивоваров» в меньшинстве.

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Мирослав Ступар Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
вот четко разложил.
Судьи ошиблись в пользу Динамо один раз и то их поправил ВАР.
а единственное не правильное решение это желтая Вивчаренко, который не симулировал, а просто упал в борьбе без фола.
Претензии Облони "а почему так много свистели в нашу сторону" глупые, потому что арбитр не должен давать равное количество свистков в обе стороны. Он должен судить по правилам.
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+3
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olex.mykhailov
Один з тих рідких моментів, коли я погоджуюсь з Ступаром😇
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-1
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