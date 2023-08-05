Мирослав СТУПАР: «В игре Оболонь – Динамо не увидел предвзятости арбитра»
Оценка сложного для судейства матча
После поединка 2 тура УПЛ между «Оболонью» и «Динамо», завершившимся со счетом 4:2 в пользу гостей, страсти еще долго не утихали. В частности, у руководства ФК «Оболонь» были претензии к объективности арбитра матча Юрия Иванова.
Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар в комментарии Sport.ua дал свою оценку работе судейской бригады во вчерашнем противостоянии в столице:
- Было настоящее дерби, когда никто из соперников не хотел уступать. Хватало игровых эпизодов, когда арбитру и его ассистентам трудно было принять правильное решение. Я не увидел в действиях Юрия Иванова предвзятости, и если у «пивоваров» и могли быть какие-то вопросы, то к ассистентам. Вспомните хотя бы эпизод в конце первого тайма, когда Виктор Нижник зафиксировал офсайд у забившего гол Руслана Черненко. Хорошо, что работала система VAR, внесшая коррективы и взятие ворот было засчитано.
Что касается Иванова, то он поспешил разве что с наказанием динамовца Константина Вивчаренко желтой карточкой на 88-й минуте за симуляцию. В этом эпизоде была контактная борьба, что правилами не запрещено.
У руководства ФК «Оболонь» должны быть претензии к своей команде за нереализованные голевые моменты и Виталию Груше, который умудрился в течение четырех минут заработать два предупреждения и оставил «пивоваров» в меньшинстве.
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а единственное не правильное решение это желтая Вивчаренко, который не симулировал, а просто упал в борьбе без фола.
Претензии Облони "а почему так много свистели в нашу сторону" глупые, потому что арбитр не должен давать равное количество свистков в обе стороны. Он должен судить по правилам.