WTA05 августа 2023, 11:01 |
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ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Марта проиграла в двух сетах Людмиле Самсоновой
05 августа 2023, 11:01 |
291
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4 августа состоялся четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между Мартой Костюк и Людмилой Самсоновой. Игра завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 2:6.
Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
Отметим, что Самсонова является действующей чемпионкой турнира.
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Хайлайты матча:
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