ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

4 августа состоялся четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между Мартой Костюк и Людмилой Самсоновой. Игра завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 2:6.



Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

Отметим, что Самсонова является действующей чемпионкой турнира.

Читайте также: Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне