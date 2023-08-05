Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
WTA
05 августа 2023, 11:01 |
291
0

ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Марта проиграла в двух сетах Людмиле Самсоновой

05 августа 2023, 11:01 |
291
0
ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 августа состоялся четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между Мартой Костюк и Людмилой Самсоновой. Игра завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 2:6.

Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

Отметим, что Самсонова является действующей чемпионкой турнира.

Хайлайты матча:

По теме:
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
ВИДЕО. Как Свитолина взяла 1-й сет у 4-й ракетки в США, но проиграла матч
Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне
Марта Костюк Людмила Самсонова WTA Вашингтон видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22
Футбол | 05 августа 2023, 09:38 7
Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22
Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22

Также в гонке за украинским голкипером остается «Интер»

Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Теннис | 04 августа 2023, 21:16 26
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США

Элина выиграла первую партию у Джессики Пегулы, но американка сумела отыграться

Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Теннис | 05.08.2023, 10:10
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
Другие виды | 04.08.2023, 15:12
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Футбол | 04.08.2023, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 24
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
03.08.2023, 22:20 49
Теннис
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
03.08.2023, 19:10 28
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
03.08.2023, 08:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем