ВИДЕО. Как Свитолина взяла 1-й сет у 4-й ракетки в США, но проиграла матч

4 августа состоялся четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между Элиной Свитолиной и Джессикой Пегулой. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу американке.

Это была четвертая встреча теннисисток, американка выиграла в третий раз.

Элина впервые сыграла на соревнованиях в Вашингтоне. На следующей неделе она выступит на турнире WTA 1000 в Монреале.

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