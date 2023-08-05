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  4. ВИДЕО. Как Свитолина взяла 1-й сет у 4-й ракетки в США, но проиграла матч
WTA
05 августа 2023, 10:32 |
271
0

ВИДЕО. Как Свитолина взяла 1-й сет у 4-й ракетки в США, но проиграла матч

Элина не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, уступив Пегуле

05 августа 2023, 10:32 |
271
0
ВИДЕО. Как Свитолина взяла 1-й сет у 4-й ракетки в США, но проиграла матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Джессика Пегула

4 августа состоялся четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между Элиной Свитолиной и Джессикой Пегулой. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу американке.

Это была четвертая встреча теннисисток, американка выиграла в третий раз.

Элина впервые сыграла на соревнованиях в Вашингтоне. На следующей неделе она выступит на турнире WTA 1000 в Монреале.

Хайлайты матча:

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Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Вашингтон видео
Источник Sport.ua
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