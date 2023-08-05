WTA05 августа 2023, 10:32 |
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ВИДЕО. Как Свитолина взяла 1-й сет у 4-й ракетки в США, но проиграла матч
Элина не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, уступив Пегуле
05 августа 2023, 10:32 |
271
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4 августа состоялся четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между Элиной Свитолиной и Джессикой Пегулой. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу американке.
Это была четвертая встреча теннисисток, американка выиграла в третий раз.
Элина впервые сыграла на соревнованиях в Вашингтоне. На следующей неделе она выступит на турнире WTA 1000 в Монреале.
Хайлайты матча:
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