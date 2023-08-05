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  4. Уже не джентльмены? Фулхэм не хочет отпускать Виллиана в Саудовскую Аравию
Англия
05 августа 2023, 09:59 |
587
0

Уже не джентльмены? Фулхэм не хочет отпускать Виллиана в Саудовскую Аравию

Ранее «дачники» обещали бразильцу, что позволят уйти в случае выгодного предложения

05 августа 2023, 09:59 |
587
0
Уже не джентльмены? Фулхэм не хочет отпускать Виллиана в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Английский «Фулхэм», который в середине июля подписал новый однолетний контракт с 34-летним вингером Виллианом, известным в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», отказывается отпускать бразильца в Саудовскую Аравию.

В услугах ветерана заинтересован «Аль-Шабаб», который готов платить Виллиану по 200 тысяч фунтов в неделю, и это предложение более чем устраивает бразильца, однако «Фулхэм» идти навстречу пожеланиям футболиста не спешит.

Несмотря на устное джентльменское соглашение о том, что «Фулхэм» отпустит Виллиана бесплатно, если игрок получит очень выгодное в финансовом плане предложение от другого клуба до конца августа, сейчас лондонский клуб не демонстрирует желания выполнять договоренность, и ссылается на желание главного тренера Марку Силвы видеть вингера среди подопечных в сезоне-2023/24.

В минувшем сезоне АПЛ на счету Виллиана было 27 матчей, в которых он отличился 5 голами и 6 ассистами.

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Виллиан Фулхэм Аль-Шабаб трансферы АПЛ трансферы
Источник Mundo Deportivo
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