Необычный пункт контракта. Известно, сколько денег дает Виллиану Аль-Шабаб

34-летний вингер «Фулхэма» Виллиан получил заманчивое предложение от саудовского «Аль-Шабаба» и в ближайшее время может перебраться на Ближний Восток.

Лишь 17 июля Виллиан подписал новый контракт с «Фулхэмом», однако при этом стороны договорились, что футболист сможет расторгнуть его без финансовых последствий, если получит необычное в финансовом плане предложение. Действие такой договоренности, которая была заключена устно и имеет, скорее, статус джентльменского соглашения, ограничена августом.

Накануне Виллиан получил такое предложение, о котором шла речь в соглашении с «Фулхэмом». «Аль-Шабаб» готов платить бразильцу по 200 тысяч фунтов еженедельно, и окружение футболиста гарантировало ему, что этого достаточно, чтобы вести речь об уходе из лондонского клуба на правах свободного агента.

Сам Виллиан уже дал понять, что если руководители «Фулхэма» сдержат слово, то он готов переехать в саудовскую Про-лигу.