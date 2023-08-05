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Англия
05 августа 2023, 09:05 |
32
0

Плимут – Хаддерсфилд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 5 июля в 17:00 по Киеву

05 августа 2023, 09:05 |
32
0
Плимут – Хаддерсфилд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
ФК Плимут

5 августа на «Хоум Парк» пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Плимут» встретится с «Хаддерсфилдом». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Плимут

Клуб довольно типичен для Туманного Альбиона: основан еще в 19-м веке, относительно известен и совершенно не успешен. Главные достижения связаны с кубком, где максимум доходили до полуфинала. Собственно, само пребывание в Чемпионшипе для пилигримов уже обоснованно считается хорошим результатом - неоднократно сваливались в Лигу 2, на 4-й уровень. Недавно такой спад повторился, но оттуда вернулись, а в прошлом сезоне получилось взять 1-е место в Лиге 1, обеспечив себя новым шансом проявить себя на более высоком уровне. Причем этого добился Стивен Шумахер, 39-летний менеджер, что полноценно работает только 2 года. Сейчас, конечно же, будет непросто, хотя есть и любопытные новички. Так, Хулио Плегесуэло когда-то числился в Арсенале, а в Твенте не только активно играл в голландской Эредивизии, но и в Лиге конференций.

Хаддерсфилд

Команда в основном известна как тот, кто ухитрился трижды кряду взять чемпионский титул. Но это было почти столетие назад, в 1924-1926 годах. В последнее время получилось напомнить о себе, при Дэвиде Вагнере выбравшись в АПЛ и даже сыграв там 2 года кряду. Да и год назад только в финале стыков за выход в Премьер-Лигу уступил Ноттингем Форест... А потом уверенно стал на вылет, и только приход Уорнока в конце зимы позволило выжить. Нил заявил, что нужно было найти идиота, который бы согласился возглавить терьеров при их раскладах - но в итоге и вовсе закончил на 18-м месте, на дистанции от зоны вылета. Посмотрим, что получится у 74-летнего менеджера сейчас, когда ушли арендованные типа Анджорина и Кнокерта.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в 2021-м году, в кубке. Тогда Хаддерсфилд ухитрился проиграть дома 2-3.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют Плимуту, который играет дома. Но терьеры явно опытнее и не должны проиграть (коэффициент - 1,66).

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Хаддерсфилд Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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