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Италия
05 августа 2023, 06:21 | Обновлено 05 августа 2023, 06:33
69
0

Такого не было 15 лет. Итальянские клубы показали огромные убытки

Клубы понесли убытки в суммарном размере 1,4 млрд евро за сезон

05 августа 2023, 06:21 | Обновлено 05 августа 2023, 06:33
69
0
Такого не было 15 лет. Итальянские клубы показали огромные убытки
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские футбольные клубы понесли убытки в суммарном размере 1,4 млрд евро за сезон.

Кклубы Италии зафиксировали самые большие совокупные убытки за 15 лет. Даже после того, как в последние годы международные инвесторы вложили больше деньги, чтобы купить такие команды, как «Милан» и «Рома».

Согласно отчету PricewaterhouseCoopers, профессиональные клубы страны зафиксировали чистый убыток в размере 1,4 млрд евро (1,5 млрд долларов) за сезон, закончившийся в июне 2022 года.

В последнее время итальянский футбол переживает волну интереса инвесторов, привлекая такие американские фирмы, как RedBird, 777 Partners и Oaktree. Это помогло командам улучшить свои результаты на европейских соревнованиях, но не привело к улучшению финансового положения, поскольку продажи билетов и доходы от трансляций сократились.

Убытки за сезон 2020/21 составили 1,3 млрд евро, в основном из-за воздействия пандемии коронавируса. Согласно отчету PwC, в следующем году долг вырос более чем на 4%, а общая задолженность превысила 5,6 млрд евро в 2021/22.

В итальянских лигах (Серии А, Серии В и Серии С) доходы от прав на трансляцию сократились с 1,38 млрд евро в 2018/19 годах до 1,25 млрд евро в 2021/22 годах.

Спонсорство, еще один ключевой источник дохода, за последние четыре года сократилось на 3%. В Серии А, главной лиге Италии, за тот же период наблюдался еще больший спад. Он в значительной степени зависит от внутреннего рынка, при этом более 80% контрактов заключены с итальянскими спонсорами. В Англии, где находится самая богатая лига Европы, хотя и сталкивающаяся с давлением со стороны нового соперника из Саудовской Аравии, только 53% контрактов заключаются внутри страны.

Согласно отчету PwC, с точки зрения подписчиков на основных платформах социальных сетей, команды итальянской лиги занимают третье место по популярности, уступая только Англии и Испании. Однако Франция и Германия, занимающие четвертое и пятое места, быстро приближаются к Италии по числу подписчиков.

Между тем, в Англии, где в футбольном ландшафте доминируют клубы, поддерживаемые частными инвестициями, и иностранные деньги, «Челси» обращается к инвесторам с просьбой о привлечении капитала. Это произошло после разочаровывающего первого сезона для новых владельцев клуба, компании Clearlake Capital и американского инвестора Тодда Боэли.

Несмотря на неудачи, сделки в Италии продолжаются. В мае базирующийся в Генуе клуб «Сампдория» получил предложение в размере 40 млн евро от группы инвесторов, в которую входил Андреа Радриззани, бывший владелец контрольного пакета акций английского клуба «Лидс».

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Источник Bloomberg
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