ПРОТАСОВ: «Футбол во время войны нужен Украине. Это важный инструмент»

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал старт второго футбольного сезона в условиях военного положения.

– Почему так важно восстановить футбол во время военного положения?

– Футбол во время войны нужен Украине! И речь не только о командах, игроках или болельщиках. На примере прошедшего чемпионата, первого в истории, прошедшего в условиях полномасштабной войны, мы убедились, что футбол объединяет украинцев. Победы сборной способствуют поднятию патриотического духа, а матчи чемпионата демонстрируют миру непокорность и победный дух нашего государства. Футбол также стал весомым инструментом социальной деятельности, направленной на поддержку ВСУ и пострадавших от российской агрессии семей.

Восстановить национальный чемпионат во время активной фазы продолжающихся и сейчас боевых действий – чрезвычайно сложная комплексная задача. И она была выполнена! Подготовка к чемпионату требовала от УАФ оперативности, четкости и главное – сплоченности. И хочу сказать, что сегодня мы сплочены, как никогда раньше, ведь осознаем: наша главная задача – сохранить украинский футбол.

Всем известно, что УАФ атаковали в интересах страны-агрессора за эффективную работу по отстранению представителей российской федерации с международной арены. Есть попытки дестабилизировать деятельность ассоциации и изнутри. Мы столкнулись с невиданными никогда раньше испытаниями! Юридическое давление, заказные медийные атаки… В конце прошлого года мы также столкнулись с попытками вмешательства в работу исполнительных органов УАФ из-за давления на наши региональные подразделения. Но, как я уже сказал, мы делали, делаем и будем делать все от нас зависящее на все вызовы, чтобы выполнить задание по возобновлению футбольных соревнований.

– Есть шанс, что в нынешних реалиях болельщикам разрешат вернуться на трибуны?

– Как говорят в таких случаях, мы работаем над этим. Позиция Минмолодежьспорта известна – нам отказали в допуске болельщиков на трибуны. Но, повторюсь, мы продолжаем работать над этим вопросом. В преддверии старта текущего чемпионата у нас прошло расширенное совещание с участием представителей правоохранительных органов. Мы предлагаем увеличить квоту собравшихся на матче. Сейчас речь идет о 280 людях, мы предлагаем ее существенно повысить. Реально мы видим пути реализации этой инициативы со строгим соблюдением всех нюансов безопасности.

– Как вы оцените уровень организации матчей на старте нового сезона?

– Нам очень помогает опыт в прошлом сезоне. В настоящее время начались соревнования в УПЛ, чемпионате U-19, Первой лиге ПФЛ и Кубке Украины. Существенных замечаний у нас нет. Да, воздушная тревога не позволила части поединков завершиться вовремя. Но здесь, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Воспринимаем это как реалии настоящего.

Я уже упоминал, что мы возобновили розыгрыш Кубка Украины. Также ожидаем старт соревнований во Второй лиге ПФЛ, женском чемпионате, чемпионатах любителей и ДЮФЛУ. Несмотря на войну, УАФ ни на день не прекращала свою работу и сейчас продолжает свою деятельность по развитию футбола. Так, во всех соревнованиях мы акцентируем внимание не только на спортивной составляющей, но и безопасности участников матчей и лиц, которые задействованы на стадионе. Но это реалии нашего существования. И мы не устаем благодарить Вооруженные силы Украины за их мужество и героизм и возможность играть в футбол на территории нашей страны!