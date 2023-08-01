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  4. Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR
Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 14:29 |
341
1

Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR

Протасов рассказал о планах

01 августа 2023, 14:29 |
341
1
Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR
УАФ

Вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о том, что есть планы уже в нынешнем сезоне обеспечить системой VAR все матчи каждого тура УПЛ.

«Несмотря на военное положение, мы постоянно работаем над повышением организационного и спортивного уровня соревнований. В частности, в УПЛ планируем уже в этом сезоне задействовать систему ВАР на всех матчах тура. Для этого перед сезоном провели дополнительное обучение специалистов, работающих с системой».

«В стартовом туре УПЛ система ВАР работала на трех поединках, но уже в ближайших турах количество таких игр будет увеличено», – сказал Протасов.

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VAR чемпионат Украины по футболу Олег Протасов
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Zdolaemo
ну если оно хочет пусть оно и оплачивает ! благо денег из отчислений от клубов хватит не только на вар , а и на спутниковые съемки ! это конечно если не класть себе в кармашки 99% доходов от упл ! 
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