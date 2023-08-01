Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR

Вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о том, что есть планы уже в нынешнем сезоне обеспечить системой VAR все матчи каждого тура УПЛ.

«Несмотря на военное положение, мы постоянно работаем над повышением организационного и спортивного уровня соревнований. В частности, в УПЛ планируем уже в этом сезоне задействовать систему ВАР на всех матчах тура. Для этого перед сезоном провели дополнительное обучение специалистов, работающих с системой».

«В стартовом туре УПЛ система ВАР работала на трех поединках, но уже в ближайших турах количество таких игр будет увеличено», – сказал Протасов.