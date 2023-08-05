УАФ обратилась в BSWW: исключить сборную беларуси из ЧМ по пляжному футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с официальным письмом к Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) по поводу участия команд беларуси в международных турнирах.

В заявлении сказано: «Благодарим за отстранение российских команд от международных соревнований по пляжному футболу, обращаемся с просьбой урегулировать формат участия в них представителей беларуси, по меньшей мере, предоставить разрешение на участие в нейтральном статусе без демонстрации флага, гимна или другой государственной символики.

Это полностью отвечало бы политике ключевых спортивных стейкхолдеров и, главное, было бы справедливой мерой в отношении государства, вовлеченного в совершение военных преступлений в Украине.

Впрочем, из-за масштабов и жестокости войны в Украине мы убеждены, что полное отстранение белорусских команд от соревнований, аналогично российским, будет справедливым следующим шагом в мероприятиях, проводимых ФИФА и УЕФА».

Ранее сборные Украины и беларуси вышли в финальную часть чемпионата мира 2024 по пляжному футболу, который пройдет в феврале в ОАЭ.