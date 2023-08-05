Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ обратилась в BSWW: исключить сборную беларуси из ЧМ по пляжному футболу
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 04:23 | Обновлено 05 августа 2023, 04:54
12
0

УАФ обратилась в BSWW: исключить сборную беларуси из ЧМ по пляжному футболу

Отстранение белорусских команд будет справедливым шагом из-за войны

05 августа 2023, 04:23 | Обновлено 05 августа 2023, 04:54
12
0
УАФ обратилась в BSWW: исключить сборную беларуси из ЧМ по пляжному футболу
BSWW

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с официальным письмом к Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) по поводу участия команд беларуси в международных турнирах.

В заявлении сказано: «Благодарим за отстранение российских команд от международных соревнований по пляжному футболу, обращаемся с просьбой урегулировать формат участия в них представителей беларуси, по меньшей мере, предоставить разрешение на участие в нейтральном статусе без демонстрации флага, гимна или другой государственной символики.

Это полностью отвечало бы политике ключевых спортивных стейкхолдеров и, главное, было бы справедливой мерой в отношении государства, вовлеченного в совершение военных преступлений в Украине.

Впрочем, из-за масштабов и жестокости войны в Украине мы убеждены, что полное отстранение белорусских команд от соревнований, аналогично российским, будет справедливым следующим шагом в мероприятиях, проводимых ФИФА и УЕФА».

Ранее сборные Украины и беларуси вышли в финальную часть чемпионата мира 2024 по пляжному футболу, который пройдет в феврале в ОАЭ.

По теме:
УАФ обратилась в УЕФА. Отстранить представителей стран-агрессоров
Суд продлил отстранение Павелко от должности главы УАФ
В УЕФА продолжат работу до 2027 года 10 представителей Украины
пляжный футбол чемпионат мира по пляжному футболу Украинская ассоциация футбола УЕФА дисквалификация беларуси сборная Беларуси по пляжному футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ минимально обыграл Фейеноорд и завоевал Суперкубок Нидерландов
Футбол | 05 августа 2023, 00:23 0
ПСВ минимально обыграл Фейеноорд и завоевал Суперкубок Нидерландов
ПСВ минимально обыграл Фейеноорд и завоевал Суперкубок Нидерландов

Это первый трофей ПСВ под руководством нового главного тренера Петера Боша

ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Футбол | 04 августа 2023, 16:14 34
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер

Соглашение с игроком рассчитано до лета следующего года

ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Теннис | 04.08.2023, 09:33
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
Футбол | 04.08.2023, 20:05
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Футбол | 04.08.2023, 13:34
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
03.08.2023, 05:55 6
Футбол
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 20
Футбол
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем